張金堅:長者要活得長，更要活得好

根據今年內政部在8月23日公佈的國人平均壽命，去年為80.77歲，較前年再延長了0.54歲，其中男性為77.42歲，女性為84.3歲；更值得一提就是我們的人均GDP截至2025年9月已達38,066美元，而韓國則預估為37,430美元，這是台灣2003年以來首度超越韓國。

雖然我們的平均壽命比全球平均高，但仍低於亞洲的日、星、韓，另外我們的不健康餘命更長達8年，比星、韓更長，在在突顯台灣長者活得長，但活得不一定健康。近年來醫學界也不斷倡議應降低長者生病臥床時間，所以縮短不健康餘命比活得久更有意義。

什麼是平均壽命？不健康餘命又是什麼？

今年（2025年）是第二次世界大戰終戰80週年，二次世界大戰造成高達1.2億人死亡，戰後人們渴望休養生息，而後出現人類史上最大的「嬰兒潮」人口大爆炸。

一般所謂嬰兒潮定義在1946到1965年出生的世代，日本則稱此世代出生的人為「團塊世代」，不管是「嬰兒潮」或是「團塊世代」，都是人類史上最高峰的經濟成長期，也是教育最普及的時代。二戰結束至今，全世界平均壽命延長了27年，所謂平均壽命，亦是從出生的零歲嬰兒，平均可期待的生存年數，稱為「平均壽命」。

在2018年根據瑞士IMD（國際管理發展研究）所調查63個經濟體中，香港最為長壽，平均壽命為84.7歲；其次為日本84.5歲；台灣以80.7排名第29名（如表一及圖一）。及至2023年，根據聯合國統計，在會237個國家／地區，其中，人口不到４萬人的歐洲富裕小國摩納哥（Monaco）、聖馬利諾（San Marino）平均壽命分別為86.37及85.71，是全球最長壽的前兩名；亞洲地區的香港、日本、韓國，分別以85.51、84.71及81.33排名第三至第五，台灣排名第五十二（如表二）。當前更重視的議題就是WHO自2000年起提出「健康平均餘命」的概念。

台灣不健康餘命居高不下的原因

根據全球數據庫的網路Numbeo公佈2025年全球「醫療照護指數」（Health Care Index）排名，台灣醫療照護指數高達86.5分，已連續七年排名第一，但台灣的不健康餘命卻高達八年，比較加拿大、德國、日本、韓國、英國五個OECD（經濟合作發展組織），發現台灣在平均壽命、癌症死亡率、癌症存活率等主要指標均落後，單就癌症死亡率而言，差距更為顯著（8.2%對20.4%）。

另外，台灣在2011年至2019年間心臟病的死亡率僅減少8.9%，而韓國減少16.3%。至於糖尿病，台灣的成績更不理想；台灣僅減少17%，而韓國大幅減少了49%，整體而言，在台灣三高、癌症等重要死亡原因的疾病沒有控制得宜，誠屬常嚴重的問題。

根據統計，在全國老年人口中（65歲以上長者），處於亞健康至衰弱前期約佔20%，至衰弱期佔10%，而八年不健康餘命期間，包括失能、臥床及慢性病等，其常見的健康問題詳述如下：

飲食方面

蔬果及乳品類攝取不足，約七成「蔬菜類」不達三份；有八成「水果類」不達兩份；有九成「乳品類」不達一份，加上缺牙、咀嚼吞嚥困難，吃東西受到限制，導致營養不良。另外，目前獨居老人住宅數目已突破60萬宅，其備餐困難，飲食高度重複，加上餐費不足，更容易造成營養不良。

運動及行動方面

65歲以上長者，缺乏肌力運動、阻力運動及平衡運動，容易跌倒造成骨折，嚴重跌倒者會造成長期臥床。

認知方面

目前台灣65歲以上長者有18.8%輕度認知障礙，8%為失智患者，長者本身生活品質急速下降，增加臥床及失能風險，也增加家人及照顧者的身心壓力及經濟負擔。

而根據高齡專家陳亮恭醫師指出，根據最近幾年來全球疾病負荷（Global burden of disease,GBD)，焦慮症增加16.7%、憂鬱症增加16.4%，糖尿病等三高慢性病增加14%，顯見心理健康問題與代謝性疾病，會導致長者失能，甚至臥病在床、生活品質嚴重下滑，都是造成不健康餘命無法縮短的重要因素。

縮短不健康餘命之因應措施

誠如上述，台灣今年邁入超高齡社會（65歲以上人口比率高達21%），預估2030年65歲以上高齡人口達到556萬人，為了使長者不但要活得長，更要活得好，今年2月11日台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美國在台協會（AIT）共同舉辦「2025健康台灣樂齡論壇」，加上今年9月10日中華民國老人福利推動聯盟（老盟）與60多位NPO領袖，舉辦「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」亦指出七大主張，都強調如何公私協力，匯集專家意見整體規劃，擬定具體可行的高齡政策，希望能夠縮短不健康餘命，共創高齡美好社會，以下謹就個人拙見提出幾點建議。

◎落實「健康台灣推動委員會」擬定的重要目標

在總統府的層面已經設置「健康台灣推動委員會」，為「健康台灣」訂定了非常明確的重要目標，希望在未來八年內，國人平均壽命可以提升至82歲，也要將不健康餘命值平均餘命比率從10%降至8%（亦即由8年減至6.56年）。其主要工作包括推出「三高防治888計劃」，將80%三高病友加入照護網，照護網內80%三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達到80%，此外積極推動「癌症治療三箭」，即「癌症篩檢」、「聚焦基因檢測及精準醫療」、「成立百億癌症新藥基金」，期望在2030年達到癌症死亡率減少三分之一，此二大工程落實執行，相信長者應可健康樂活安享晚年。

◎建構高齡友善環境以利健康老化

為了讓銀髮族健康老化，衛福部自2010年呼應世界衛生組織倡議之「活躍老化」及「高齡友善城市」概念，打造台灣成為高齡友善社會，協助各縣市政府檢視老年人生活環境，針對城市軟硬體不足之處，提出改善方案與建議，以其營造出高齡友善環境。2013年全國22縣市均已加入高齡友善城市推動行列，為持續打造高齡友善環境，衛福部應會同各縣市政府將「推動高齡友善城市」，列入長期且連續性的工作項目，創造有利於長者活動條件、減少障礙，讓長者在日常生活中能動、容易動、喜歡動，持續保有「獨立」與「活躍」的狀態。

◎學習「藍境」（Blue zone）生活型態，打造健康長壽方程式

2024年由《國家地理雜誌》及「美國國家老化研究所」合作研究指出，世界六個區域壽命最長，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞半島、美國加州洛馬林達區、哥斯大黎加尼科亞半島、希臘伊卡利亞島及新加坡。美國作家丹．布特納（Dan Buettner）及其團隊特別探討這六大地區的長壽原因，結果發現當代醫學中「生活型態醫學」（lifestyle medicine）越來越重要。根據許多研究指出，生活型態因素對個人的健康狀況貢獻高達40%～50%，所以他的團隊提出美國藍境計劃，這意味著透過改變飲食型態、增加身體活動、去除健康風險因子如戒菸、戒酒、空污、肥胖與強化社會連結方式，確實可改善健康狀況，不僅可以延長壽命，同時更可縮短不健康餘命。

◎減少無效醫療，降低有限醫療資源

在北歐，老年人能夠尊嚴地老化，平均臥床僅兩周，像英國女王伊莉莎白二世，活到96歲高齡，過世前兩天仍接見現任首相特拉斯（Liz Truss），並未因病臥床，可謂是「健康老化」、「尊嚴善終」的典範。反觀我們台灣人特別孝順，對長者使用延續生命的無效醫療非常普遍，此錯誤觀念應該導正，使長輩能夠縮短失能臥床時間，減少無效醫療。另外，亦要落實病人的自主權利法，預立醫療決定終止，放棄插管、人工營養及流體餵食，尊重病人醫療自主、保障其善終權益。

◎普遍推廣長者健康識能，提高長者的健康水準及自我照顧能力

世界衛生組織定義健康識能為「認知與社會的技能，決定個人獲得、了解及運用資訊的動機與能力，藉以促進及維持良好的健康狀態」。在台灣的成人中，大約每兩個人中就有一個人的健康識能不足或有限，大於65歲以上的長者比例更高。健康識能不足者尋求健康資訊的行為較被動，所以會做出較多不利健康的行為或較劣質的疾病管理行為，因此台灣自2017年開始運用多種管道及方法，促進民眾得以取得足夠的健康識能，大略包括下列三項：

❶提供不同形式及管道的衛教資訊，增進長者及其家屬的健康識能觀念。

❷使用淺白易懂的用語、文字及圖示，使長者容易理解。

❸鼓勵長者就醫時勇於提問，幫助長者深入了解疾病與決策。

◎提供以長者為中心的整合醫療與照顧

讓長輩在生活圈中能有優質的活動空間，也使長者有強烈的動機經常活動，而且非常熱衷，以達到長者能保持獨立、活躍、健康的狀態。為了減少失能照顧年數，長照2.0計劃積極發展各類預防保健等減緩失能之預防性服務措施，其中實施策略即為預防及延緩失能服務：包括提供肌力強化運動、生活功能重建訓練、膳食營養、口腔保健、認知促進等服務，邁向預防保健、減緩失能，促進長者健康福祉為目標。

至於長照3.0是以長照2.0服務為基礎，強化醫療與照顧整合，更重視預防保健與延緩失能，並擴充日照及住宿型機構的服務量能，搭配AI科技，讓整體照顧更有品質，也更有效率，營造理想中世代共融的「共生社區」。因應臺灣人口老化與超高齡社會到來，政府應以預防勝於照顧的理念，即時及適切為長者提供服務，讓健康照護整合服務模式普遍實施，且能夠落實，加上現在人工智慧（AI）的快速發展，未來可望藉由資訊科技的力量，將長者家族病史、生活習慣（如飲食、運動、睡眠、休閒嗜好、及社交活動等）收集並進行詳細分析，利用大數據可以將長者描繪一張完整的「健康照護地圖」，透過判讀，在長者步入高齡階段，能夠對長者的健康管理提供相對應的建議，活得有自信且活得有尊嚴。

◎健康老化除醫療問題外，社會議題更要重視

健康永續教育基金會創辦人暨董事長邱淑媞在「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」中特別指出，健康的決定因子不僅是醫療或個人行為，因個人健康行為與臨床照護僅佔50%，另外50%則受到社會經濟因素（如教育、就業、收入、家庭支持、社區安全）與物理環境因素（如空氣品質、水資源、住居與交通）的影響，所以政府的視野不能只停留在「醫療與長照」框架，應該將政策重心擴展到社會、經濟、環境與治理層面；同時長者需要被尊重、也要被包容，並能積極參與社會。基本上台灣的文化背景一向尊重長者，應善用各種管道塑造長者正面形象，並提供可供效法的典範，一定要立法保障，禁止反老歧視。

◎增加醫學支出，至少佔GDP8%，最高可提高至10%

根據衛福部2023年的統計資料指出，我國的國民醫療健保支出（NHE）佔7.3%（如表三），然而與經濟發達國家動輒10%以上相比明顯偏低。台灣應以南韓作為對照標準，因為兩國的GDP非常相近，甚至今年預測會超過南韓，所以我們經常性醫療保健支出，至少要佔GDP 8%，最好與南韓一致達10%。如表三所示，台灣公部門的支出，只佔60.3%，遠比其他國家少，反而自費占比高，所以期待政府應把醫療支出當作投資，不應當作成本，才能應付龐大的長照支出並落實高齡政策。過去10至20年來，韓國的平均壽命向上推進，不健康餘命縮短，這跟韓國政府積極提供醫療保健支出絕對有關係。

結語

25年前，台灣的平均壽命比韓國長，然而至2005年被韓國超過，且兩者差距愈來愈大，在2017年國際知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）指出，由於韓國從2007年一起明定為「健康投資元年」，強調「健康投資策略」的概念，他們始終相信「國民健康」是必要投資，不斷設定目標，多管齊下管理，同時把醫療支出設定在GDP10%，甚至更高。難怪《刺胳針》預言，2030年韓國將成為全球最長壽的國家，不健康餘命也相對縮短，所以韓國的健康政策值得我們學習。

今年9月10日舉辦的「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」特別來賓是英國國王基金會（the King’s Fund）理事及世衛組織歐洲區健康老化資深顧問Yvonne Doyle醫生，特別指出人口高齡化是現代社會必須嚴肅面對的重要課題，不要視為危機，健康長壽應視為健康紅利，是社會重構的契機。台灣值此關鍵時刻，應該消弭年齡歧視，提供高齡長者醫療可近性與世代共融，政府與公民社會攜手合作，重新構想高齡化社會，多些尊重與包容，未來結合醫療與社會支持，同時連結健保大數據及長者功能評估（ICPOE）及運動、營養、社會參與等非醫療資源，必可延緩失能，減少孤獨或憂鬱，不僅不健康餘命可以縮短，乃至於在地老化、活躍老化及健康老化，也不是遙不可及的難事。

