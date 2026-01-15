張金好、張金旺兄弟聯手墨舞鶯歌於樂陶藝文走廊3月底前展出

「化象為文」鳥蟲體金好旺兄弟書法聯展即日起至三月底前在鶯歌區公所「鶯歌樂陶藝文走廊」展出。（圖：鶯歌區公所提供）

▲「化象為文」鳥蟲體金好旺兄弟書法聯展即日起至三月底前在鶯歌區公所「鶯歌樂陶藝文走廊」展出。（圖：鶯歌區公所提供）

鶯歌區公所舉辦「化象為文」鳥蟲體金好旺兄弟書法聯展，即日起至三月三十一日在鶯歌區公所「鶯歌樂陶藝文走廊」展出，歡迎市民前來觀賞。

鶯歌區長曾明華表示，此次特展由鳥蟲體書法名家張金好、張金旺昆仲聯手展出，將三千年前古老文字化為靈動線條，一筆一畫宛如鳥飛蟲舞，展現傳統書藝深厚底蘊與獨特魅力，感謝兩位老師親自導覽，讓書法不僅「看得到」，更「聽得懂、感受得到」，尤其此種文字在秦朝採取書同文制度，改後隸書為官方文字，相當罕見。

張金旺說明指出，鳥蟲體的部分字形很像小鳥，每個字的形狀又各有變化，師承已故書法名家遲保羅，與張金好都學過雕刻，後深受鳥蟲體的美麗筆法吸引，習得鳥蟲體書法精髓，也成為近代書法大家趙慕鶴之大弟子門下傳人。

鶯歌區公所表示，此次展覽不僅是書法藝術饗宴，更是文化傳承的展現，期盼透過金好金旺兄弟聯展，讓鶯歌凝聚地方人文力量，打造多元的文化之美。展覽即日起至今年三月底止在「鶯歌樂陶藝文走廊」上班時間開放展出。