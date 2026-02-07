張鈞為音樂夢逃家 兩度遭警「逮」回家

新生代嘻哈歌手8lak張鈞7日暢談進入音樂圈的心路歷程。（杜宜諳攝）

23歲新生代嘻哈歌手8lak張鈞入行6年，7日迎來首場個人演唱會。他開唱前受訪，透露18歲時曾拿自己的音樂創作，並主動私訊羅志祥（小豬）、春風等人，「他們都有回覆我，小豬哥寫了好多建議給我，能獲得他的建議，當下開心到不行。」春風甚至介紹經紀人給他，讓他很感動。

8lak張鈞說：「小時候的自己不知道哪裡來的勇氣，敢這樣私訊他們。」他透露小時候的夢想原本是當機師，卻在體檢時因地中海型貧血、被判定不符資格，機師夢就此破碎。直到高中時期，他才找到第2個夢想「做音樂」，但其實媽媽很反對，希望他能好好念書成為工程師，穩定過生活。

為此，他曾離家出走3次，其中2次被警察帶回去。回想當時，他笑說：「警察大哥還透過IG私訊我，說我的歌很好聽，但還是要乖乖回家。」為了讓母親安心，他持續創作與演出的同時也努力兼顧學業，目前是大四生。媽媽是否已轉為支持？他坦率說：「還沒有，但已經沒有一開始那麼反對了。」