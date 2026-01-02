張鈞甯《匿殺》化身「警界戰神」 聯手男友導演奪中國跨年票房冠軍

由張鈞甯領銜主演、犯罪懸疑名導柯汶利執導的新作《匿殺》，於2025年12月31日正式在中國大陸上映。這部備受期待的作品不負眾望，上映僅短短兩天，票房已強勢突破1.3億人民幣（約6億台幣），一舉奪下全中國票房冠軍，成為跨年檔期最大的贏家。

張鈞甯在《匿殺》中飾演核心角色警察「方作楠」，這是她繼《默殺》後再度與男友柯汶利導演聯手。過去在《查無此心》等作品中，張鈞甯多以冷靜睿智的偵察形象示人，但這次她徹底打破自我框架。

張鈞甯自嘲：「以前演警察都是用智商在辦案，這一次是直接加入了『武力值』！」導演柯汶利更爆料，張鈞甯為了演活這名「警界戰神」，特別在開拍前接受了高強度的打鬥訓練，將方作楠這個角色的「主動性」發揮到極致，展現女性角色在懸疑犯罪片中鮮見的悍勇。

除了張鈞甯的轉型突破，《匿殺》的卡司陣容也相當驚人。集結了金馬影帝入圍者彭昱暢、金雞影帝黃曉明，以及童星出身後演技越發成熟的徐嬌。這群實力派演員在柯汶利打造的陰鬱城市中，展開一場權貴控制下的連環殺人案緝兇，讓電影的戲感張力拉到最滿。

柯汶利導演過去憑藉《誤殺》、《默殺》等片，在華語影壇樹立了獨特的暴力美學與懸疑風格。新作《匿殺》延續了他最拿手的犯罪懸疑類型，片中除了精彩的殺戮動作場面，更有觀眾最期待的「層層翻轉」劇情，讓觀眾體驗一場腎上腺素激增的視覺盛宴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導