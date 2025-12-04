張鈞甯「超低調」恭喜范冰冰拿金馬 拒曝閨密對話：我們一直都很努力

張鈞甯4日出席活動，她為維也納《美景宮百年花繪名作展》配音，閨密范冰冰拿下金馬女主角獎，她低調在Threads上恭喜對方，僅提到「為你開心，為你驕傲！」張鈞甯受訪時表示自己得知消息時，開心到落淚，化妝師還拿衛生紙幫她吸淚水，「就很恭喜她，很替她開心」。

張鈞甯為畫展配音。（圖／小娛樂）

張鈞甯在Threads上低調恭喜。（圖／翻攝自Threads）

張鈞甯表示，得知的第一時間就傳了訊息恭喜，對方也馬上回應，至於內容說了些什麼，她笑說：「秘密，這是我們好閨密之間的話！」她最近因為太忙，還沒有時間去看范冰冰的作品，「到時候一定會找時間去看。」

張鈞甯透露自己這麼激動的原因，她解釋，因為都是演員，「我們一直都很努力，看到身邊朋友得到肯定，都會很為他們開心。」