張鈞甯一家都是高顏值！媽媽、姐姐、外甥女全都美到零死角
張鈞甯一直被封為「氣質女神」，但翻開她的社群才發現，這一家人的美貌根本不是偶然，而是從媽媽到姐姐、再到外甥女，全都像同一套基因複製出來！她常曬出和家人的生活照，無論外出踏青、日常自拍，畫面一出現就會讓人忍不住驚呼：「這家族顏值太強！」
張鈞甯和姐姐的感情向來很好，從戶外到居家，只要兩人同框就是自然又舒服的氛圍，尤其姐姐的女兒也是全家的小太陽，每次跟著兩位阿姨出遊都笑得非常開心，三代一起亮相的照片裡，氣質、底子、笑容全都高同步，美到讓網友直說是「神仙家族」。
而她和媽媽之間的互動，更是讓許多粉絲看了都暖起來。在母親節的照片裡，張鈞甯特別寫下希望時間「再慢一點」的心情，只因為工作再忙，她都想多留一些時光陪媽媽；另一組花束照裡，她也提到自己許多力量和能量其實來自媽媽，小時候的傷心、長大的煩惱，只要和媽媽聊一聊就能被安定下來。這些溫柔的文字搭配她們貼得很近的照片，那種「媽媽永遠是力量來源」的感情非常真實。
張鈞甯一家給人的感覺，不只是外表漂亮，更迷人的是彼此陪伴的不經營、不做作。她們一起吃飯、一起旅遊、一起分享生活小事，畫面裡都是能讓人看了跟著微笑的溫度。難怪每次張鈞甯一上傳家庭照，留言永遠都是同一種讚嘆—這家人的顏值和感情，都太讓人羨慕。
看更多 CTWANT 文章
宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
其他人也在看
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
77歲秦祥林攜愛妻快閃返台 現身大巨蛋力挺民歌
《臺北大巨蛋 民歌大團圓》日前完美落幕，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，帶領全場歌迷重返民歌最燦爛的黃金年代。值得一提的是，70年代華語影壇天王巨星秦祥林為了這場民歌盛宴，帶著老婆專程從洛杉磯返台，展現鐵粉級支持力道，只見77歲的他保養得宜，完全看不出年紀，並帥氣揮手說：「大家好」。中天新聞網 ・ 20 小時前
77歲秦祥林還是好帥！滿頭白髮現蹤 妻陪回台見民歌老友
【緯來新聞網】《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會在昨晚（22日）順利落幕，破天荒集結74位歌手、耗時7緯來新聞網 ・ 1 天前
子瑜舞蹈老師嘻小瓜來了！台下跳《TT》嗨爆
[NOWnews今日新聞]TWICE出道十週年終於來台灣開唱，昨（23）晚在高雄世運主場館正式落幕，現場超過5萬名觀眾前往朝聖，只為一睹女神們的舞姿，並且和台灣成員子瑜一起度過第一次在台灣舉辦演唱會的...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
周子瑜媽年輕嫩照曝！「超強基因」側顏相似度高達99% 母女一模一樣
韓國女團TWICE睽違10年，上周末於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，2天吸引11萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，粉絲也捕捉到子瑜的媽媽黃燕玲也現身力挺女兒。而子瑜媽媽年輕時的照片也被翻了出來，母女側臉的相似度高達99%。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
得金鐘也救不了！方念華《看板人物》將收攤 工作態度龜毛被挖
根據消息人士透露，方念華對節目的專業與內容品質要求甚高，從來賓選擇、訪談流程到現場細節皆親自過問，甚至對來賓飲品選擇、麥克風別法等枝節也有所堅持。其作風雖展現專業，但也造成製作單位長期處於高度壓力狀態，被內部人員私下稱為「方老師」，敬重中亦帶有畏懼情緒。...CTWANT ・ 2 小時前
汪小菲疑證實當爸！脫口喊馬筱梅「孕婦」愛妻親吐：只想生1胎
汪小菲去年5月與Mandy（馬筱梅）登記結婚後，頻頻傳出再度升格當爸的消息，不過夫妻倆始終未承認，就連Mandy日前遭爆料已經懷孕，且被狗仔捕捉到小腹隆起的畫面，也未正面證實。沒想到汪小菲近日直播時，被問到「你家孕婦呢」，竟然脫口「孕婦不在，孕婦出去了」，疑似證實Mandy懷孕喜訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Ella家鄉屏東開唱！親爸坐鎮台下「秒變土地公」親友團現身力挺
2025「狂客音樂祭」22、23日在屏東六堆紀念公園登場，由金曲歌王羅文裕策展領軍，首日晚間邀請到Ella（陳嘉樺）、金曲歌王許富凱、張涵雅、J HALL樂團、邱淑蟬、HOT SHOCK等歌手熱情嗨唱，吸引4萬人到場朝聖。Ella表示很開心站上家鄉的舞台，「這兒是我的家，也是我步入藝界，追尋夢想的起點！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羅晉遭爆離婚後為父辦告別式 唐嫣現身緊跟！夫妻互動現況曝光
中國銀色夫妻檔羅晉、唐嫣近日遭爆離婚，還被指分居多時，雙方都沒有回應，沒隔幾天，羅晉就透過經紀人發布父親訃告。23日上午，羅晉與家人為父親舉辦告別式，中國狗仔也拍到唐嫣緊跟在身旁，送公公最後一程，離婚傳言也不攻自破。鏡報 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 1 天前
靠AI救命！郁方丈夫上機前肚子不適 「問診ChatGPT」急在國外動手術
郁方於社群媒體發文還原事發經過，指出丈夫當時人在阿布達比，身體不適時曾向多位國內外醫師求助，但皆未察覺異狀。陳昱羲自覺症狀異常，便以ChatGPT詢問相關症狀可能性，結果指出與盲腸炎高度相符。他隨即帶著行李前往飯店附近的知名醫院檢查，經醫師診斷為盲腸炎且已嚴重腫...CTWANT ・ 1 天前
燃料倒進火鍋湯底！10顧客下肚送醫 店經理駁清白「喝5勺」也倒地
天氣變涼後，民眾就開始喜歡吃鍋，但是享用火鍋的同時也要注意安全問題。就在中國發生一起離譜的食安案件，中國山東博興縣一家火鍋店，一桌顧客正在享用熱騰騰的火鍋，店員竟把加熱火鍋使用的液體燃料，倒入火鍋鍋底，顧客們喝完驚覺有異，找來店經理質問，店經理為了證明，當場喝了5勺湯汁，結果當場倒地送醫，總共造成11人住院治療。太報 ・ 21 小時前
蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊
「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30歲了！迎接2026丙午馬年，蕭薔推出「珍世麗彤」年曆，她回憶年曆初版於1996年，2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過30年，「這段旅程聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。每一年發行的挑戰，創新與突破，最終都化作支持公益的力量回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沉甸甸的踏實與喜悅」。中時新聞網 ・ 7 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 1 天前
粿王互動越界挨轟！熊熊昔與坤達「無隔間過夜」認：沒想太多
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，後粿粿發布道歉影片，王子也坦承錯誤，也讓好友互動的「邊界感」引發熱議。對此，黃豪平在節目《戀愛熊天秤》自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，稱有次到瑞士出外景，2人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，且「沒有隔間」，黃豪平笑稱 ：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她「一直以為豪平是gay」，所以毫無界線意識。中天新聞網 ・ 1 天前
影/北市牛排攤老闆嗨唱TWICE被嗆憨 下秒改唱蔡依林《日不落》
南韓女團TWICE台籍成員周子瑜，出道10年來首次「回娘家」表演，在高雄世運主場館連續2天開唱，海量粉絲前往捧場，而北市東區近日也發生一起令人噴飯的「周子瑜衝突」。中天新聞網 ・ 57 分鐘前
吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位
男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
王婉霏太正！「咻比嘟華」3人同時追 夯曲「1件事」讓吳宗憲氣炸
「咻比嘟華」成軍28年，由吳宗憲、劉畊宏、倪子鈞（小馬）、鐘昀呈（小鐘）、陳熙（陳錚）所組成，近日三名成員合體，包括了吳宗憲與、小鐘、小馬，吳宗憲馬上爆料，現在是劉畊宏妻子的王婉霏，當年因為太正，因此當年小鐘、小馬也狂追王婉霏，甚至有一次小馬有次打電話給王婉霏，劉耕宏接起來，還怒斥小馬別再打了。太報 ・ 15 小時前