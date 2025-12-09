張鈞甯主演燒腦驚悚片《默殺》上映 母鄭如晴憶女兒那一句「這是我的人生」

張鈞甯主演《默殺》在台灣上映 。（JUST FILM 提供）

由柯汶利執導、張鈞甯主演的懸疑驚悚片《默殺》正式登上台灣大銀幕。該片於上週末全面上映，為柯汶利繼在中國大陸創下13.33億人民幣票房(約新台幣60億)的《誤殺》後，再度推出的燒腦力作。《默殺》2024年在大陸上映時票房達13.51億人民幣(約新台幣60億)，成為年度現象級作品，也推動柯汶利躋身「百億票房名導」。

柯汶利表示，希望台灣觀眾能在大銀幕體驗本片繁複敘事與視覺細節帶來的衝擊。近期張鈞甯與母親、作家鄭如晴於台北大巨蛋包場，感謝粉絲與「甯聚力」旗下藝人對作品的支持。鄭如晴在活動上分享多年來陪伴女兒從影的心路歷程，更笑稱曾因張鈞甯20歲時半夜外出拍廣告而爆發「家庭革命」。母女爭執後，張鈞甯一句「這是我的人生，還是妳的人生？」，讓她決定放手，如今更為女兒的成就深感驕傲。

電影上映，柯汶利導演﹑鄭如晴﹑張鈞甯特別在大巨蛋包場。

《默殺》亦讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆「金獅大賞」最佳女主角，並在紐西蘭亞太電影節拿下最佳女主角與最佳導演兩項殊榮。片中她飾演尋找失蹤女兒的單親媽媽，以近乎素顏、淋雨與多場受虐戲展現強烈情緒層次。除了張鈞甯，劇組還集結王傳君、吳鎮宇，以及徐嬌特別演出。

柯汶利曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集、編劇、導演三項大獎。他強調，《默殺》是一部必須在大銀幕才能完整解讀的懸疑作品，電影中的每個細節皆影響最終真相。他與原班主創的新作《匿殺》亦將於12月31日在中國大陸上映。

隨著新片《匿殺》即將登場，外界普遍認為這將延續《誤殺》與《默殺》的高水準驚悚風格，也讓全球華語影迷高度期待。影迷亦敲碗柯汶利與張鈞甯繼續合作。

