張鈞甯也被LUCAS電到！集合言承旭、陳意涵敲杯填補遺憾
【緯來新聞網】張鈞甯首部監製影集《時候 A Time》集結強大卡司，昨（7日）推出衍生影片，與言承旭、陳意涵等演員談論到「如果有機會遇見年輕的自己，會想跟他說什麼？」結果變成他們「彌補沒參與殺青酒」的遺憾。
言承旭（左起）、陳意涵、張鈞甯首次合作。（圖／台北創電影提供）
這部衍生影片是和台灣啤酒合作，張鈞甯、言承旭、陳意涵當時因為都有工作，所以錯失了殺青宴，這回拍攝短片能重聚感到開心，「我們大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」。
除了老朋友，張鈞甯對這次同框的三位年輕世代演員也很有印象，「黃旭熙（LUCAS）就是太帥，隨時美得像一張海報；林廷憶則是非常專業，對演出很投入；盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花」。
LUCAS曾是韓團「NCT」成員。（圖／翻攝 LUCAS IG）
此外，她非常感謝言承旭是只睡3小時，搭機返台情義相挺，好姐妹陳意涵更是什麼都沒問就答應了，「大家都在很好的狀態，配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。
《時候 A Time》官方社群網站12月5日正式開站，導演曹瑞原表示：「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面。」
★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★
★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★
更多緯來新聞網報導
緊急加場！文學經典《好餓的毛毛蟲秀》回歸臺灣 爸媽快記購票資訊
教廣「金鐘60」19項入圍成最大贏家 主持人巫巴克首度雙料入圍
其他人也在看
許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個
許瑋甯和邱澤日前舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，可愛的兒子也成為焦點。近日夫妻倆到張清芳家聚會，陳美鳳今（8日）曬出大合照，可見許瑋甯頭靠在邱澤肩上，相當恩愛。陳美鳳發文回憶二人的婚禮，誇他們的兒子帥又可愛，更拱他們「多生幾個」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 181
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 11
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 78
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 8 小時前 ・ 4
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 24
49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光
立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 5 小時前 ・ 9
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 92
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 11 小時前 ・ 發起對話
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
帶惠利打卡「寶劍樹」！ 朴寶劍終於騎到Youbike喊「這1句」
2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），日前在高雄落幕，讓許多韓星都首度來到高雄，體驗粉絲熱情外，更要體驗台灣道地的體驗。南韓男星朴寶劍今天在IG發布多張當天合照，都是曾經合作的女主角，另外，他也曬出和女星惠利私服秘遊高雄照片，甚至朴寶劍更首度體驗Youbike，高喊「無比愉快」。太報 ・ 4 小時前 ・ 1
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 16
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 9 小時前 ・ 1