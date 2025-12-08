張鈞甯也被LUCAS電到！集合言承旭、陳意涵敲杯填補遺憾

【緯來新聞網】張鈞甯首部監製影集《時候 A Time》集結強大卡司，昨（7日）推出衍生影片，與言承旭、陳意涵等演員談論到「如果有機會遇見年輕的自己，會想跟他說什麼？」結果變成他們「彌補沒參與殺青酒」的遺憾。

言承旭（左起）、陳意涵、張鈞甯首次合作。（圖／台北創電影提供）

這部衍生影片是和台灣啤酒合作，張鈞甯、言承旭、陳意涵當時因為都有工作，所以錯失了殺青宴，這回拍攝短片能重聚感到開心，「我們大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」。



除了老朋友，張鈞甯對這次同框的三位年輕世代演員也很有印象，「黃旭熙（LUCAS）就是太帥，隨時美得像一張海報；林廷憶則是非常專業，對演出很投入；盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花」。

LUCAS曾是韓團「NCT」成員。（圖／翻攝 LUCAS IG）

此外，她非常感謝言承旭是只睡3小時，搭機返台情義相挺，好姐妹陳意涵更是什麼都沒問就答應了，「大家都在很好的狀態，配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。



《時候 A Time》官方社群網站12月5日正式開站，導演曹瑞原表示：「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面。」



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

