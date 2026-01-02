張鈞甯二搭男友《匿殺》票房奪冠

大陸跨年檔期在好萊塢重量級續作《動物方程式2》與《阿凡達：火與燼》（簡稱《阿凡達3》）強勢領跑下，整體票房表現亮眼，累計票房高達53.45億人民幣（約240億台幣），創下大陸影史跨年檔票房亞軍紀錄。除好萊塢大片之外，多部華語片也正面交鋒，由多位一線卡司領軍，戰況激烈。

張鈞甯主演、男友柯汶利執導的犯罪懸疑片《匿殺》，古天樂監製並主演的經典IP續作《尋秦記》，以及成龍主演的溫情電影《過家家》、許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》，還有肖央主演的戰爭動作片《用武之地》，題材橫跨懸疑、動作、愛情與家庭，各自吸引不同觀眾群。

《匿殺》是張鈞甯與柯汶利繼《默殺》後二度合作，片中飾演「靠拳腳說話」的警界戰神，為此特別接受密集打鬥訓練，導演柯汶利也信心滿滿表示：「大家可以在《匿殺》裡看到全新的她。」該片集結彭昱暢、黃曉明、徐嬌等多位陸星助陣，上映3天票房即突破1.6億人民幣（約7.4億台幣），成為跨年檔中最賣座的華語電影，將於本月30日在台上映。

港劇《尋秦記》時隔25年後推出電影版，更難得集結古天樂、林峯、宣萱等原班人馬回歸演出，在港澳地區首日開片即創下1130萬港幣（約4560萬台幣）票房佳績，刷新香港電影史上首日開片票房紀錄；大陸上映3天票房亦突破1.2億人民幣（約5.4億台幣），台灣則預計9日上映。