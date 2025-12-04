張鈞甯低調8字祝賀范冰冰！揭私下大爆哭閨密互動 感嘆：我們都很努力

張鈞甯出席《維也納美景宮百年花繪名作展》開展記者會。鄒保祥攝

范冰冰日前奪下金馬影后寶座，好友張鈞甯在Threads上發文：「為你開心，為你驕傲！」4日張鈞甯以「聲音導覽員」身分出席《維也納美景宮百年花繪名作展》開展記者會，透露隔天一早有工作才看到，非常替她開心，在梳化時就忍不住淚流滿面，化妝師還要忙著幫她吸眼淚，防止妝花掉。

張鈞甯也有傳訊恭喜范冰冰，對方很快就回她了，至於內容，她說：「秘密，就是閨密之間的話。」是否因范冰冰前幾年受封殺之苦，特別有感觸？張鈞甯說：「因為我們都是演員，都在為自己的表演一直很努力，看到周邊朋友得獎那一瞬間很替她開心。」

張鈞甯（左）與范冰冰私下交情好。翻攝范冰冰微博

旗下詹子萱爆耍大牌！張鈞甯獻擁抱安慰

現在張鈞甯除了自己拍戲，也開經紀公司，致力於培養新人。旗下藝人詹子萱之前被爆出耍大牌傳聞，張鈞甯形容她是「很誠懇的人」，「她做事很認真，是我完全不用擔心的小朋友」。因此很相信她，看到她時有獻上大擁抱，並開導：「大家都會被寫到，不要放在心上。」

張鈞甯致力於培育新人。鄒保祥攝

張鈞甯形容自己很像媽媽，也終於懂自己媽媽的心情，她會以過來人經驗指引方向，但年輕人還是會有自己想法，有時候會覺得「氣死」，「但我們公司很自由，最後還是讓小朋友做自己的選擇」。



