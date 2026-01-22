張鈞甯偕許光漢、阮經天 一起飆戲過新年

記者王丹荷／綜合報導

張鈞甯主演的電影《查無此心》、《瞞天過海》將於緯來電影台播出，偕同阮經天、許光漢2位男神一起飆戲過新年。今年過年張鈞甯將留時間在臺灣陪家人過節、打麻將，至於是否要送出大紅包？她豪氣說：「家人一定是最大包的，7位數的帳戶平常就隨家人用，過年應該會包6位數的紅包象徵吉利，倒是麻將應該沒辦法打太久，因為大家年紀都有了，需要早睡。」

張鈞甯、阮經天時隔16年後再度同台合作《查無此心》，張鈞甯暴瘦7公斤詮釋憔悴女警，阮經天苦學泰文拍到「情緒崩潰」，張鈞甯說：「第1次當監製兼演員，很多狀況需要處理，小天能量很驚人也很敬業，總是在現場陪著我，只要我不收工他永遠會陪我，但也很心疼他的狀態，只要他拍到情緒爆炸比較重的戲，我就坐在他旁邊給他拍拍，這是演員能夠理解彼此的時刻。」

廣告 廣告

為了培養角色情緒，張鈞甯每天早上先哭過一輪再上工外，還刻意睡在道具車感受角色的狀態，好友阮經天甚至借了1間公寓讓她獨居，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我1間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒。」除了刻意讓自己消瘦，她還把劇組的車借回來開去北海岸，睡在車裡，「整個晚上睡覺的過程很驚恐，沒有嘗試在外面車上過夜，可以去感受角色心裡有多悲傷，當下雖然睡得著、但滿疲憊的，還想說窗戶要留縫嗎？如果開窗碰到危險怎麼辦？」《查無此心》將於1月25日晚間9點緯來電影台首播。

《瞞天過海》改編自西班牙電影《佈局》，飾演富商闊太的張鈞甯入戲太深，甚至夢見自己殺人，她記憶猶新地說：「看劇本到真實表演是2件事，在表演時就感受真的殺人的那種憤怒跟內在情緒，有著很強大的恐懼感跟慌亂感，那陣子會常常做惡夢夢見自己殺人，我拿刀捅進1個人的身體裡，刀穿越骨骼肌肉，細道這種感受在夢裡都有，非常恐怖，但那部電影的表演對我而言也是很不一樣的旅程與體驗。」

對首次跟許光漢合作，張鈞甯大讚他角色準備到位：「第1次跟光漢合作很新鮮，他在現場對角色有自己的想像，所以他的狀態是隨時準備好，且他每天都帶1個小本子，以為他在看小說，每天都在翻翻翻，後來才發現那是他的手抄劇本，，也太敬業了，他把所有的對話都用手寫下來，很認真。」 《瞞天過海》將於大年初二2月18日晚間9點首播。

張鈞甯提前向觀眾拜年。（緯來電影台提供）