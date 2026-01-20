張鈞甯再闖「殺」系列 與彭昱暢搭檔《匿殺》

張鈞甯繼《默殺》之後，再度與導演柯汶利勇闖「殺」系列，以《匿殺》挑戰犯罪復仇類型。（車庫娛樂提供）

接連以《誤殺》《默殺》等犯罪題材電影，在中國引起票房轟動的導演柯汶利，繼續以犯罪題材《匿殺》三度成功掀起了熱潮。電影不僅是張鈞甯再度跟柯汶利的合作，也搭檔彭昱暢一起深入各種慘死命案的犯罪現場。

故事描述十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛慘遭權貴淩辱致死。十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽與警官方正楠深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。

《匿殺》的面具殺手，跟十五年前發生的凌虐高中生致死有關。（車庫娛樂提供）

《匿殺》日前於中國上映，不僅在上映首日票房打敗《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》等好萊塢片，登上票房冠軍，更在上映不到兩週後票房就跨過人民幣3億元，目前票房已達到3.64億人民幣，榮登2026年華語電影票房冠軍。中國影迷看過劇情層層翻轉的《匿殺》後也紛紛上網大讚本片：「看完發洩完正好過年。」、「惡人遭報應時讓人看得大呼過癮。」、「柯汶利的殺系列，一部比一部狠。」「劇情不拖沓無冗餘，反轉一個接一個。」

張鈞甯在《匿殺》裡飾演警察方正楠，是片中的「武打擔當」，一場在拳館裡以一敵十、一鏡到底的打鬥橋段，讓許多影迷印象深刻。張鈞甯表示，為了演好片中的動作場面，她跟著動作指導團隊訓練了將近兩個月。「我提前兩個月開始特訓，每天都是高強度的訓練幾個小時，像自由搏擊、武術、拳擊等都有訓練。」張鈞甯更透露，有一天自己在練前滾翻時，不小心滾到了助理腳下，對方低頭看著地上的她，有些同情地說：「老闆，你太不容易了，這個年紀還在地上打滾。」

《匿殺》將於1月27日搶先於台北樂聲影城舉辦首映見面會，不僅有首映場次限定入場特典海報與電影紀念明信片，屆時演員張鈞甯、侯詠薰以及導演柯汶利都將出席映後活動與粉絲們相見歡。

