張鈞甯凌晨出門工作鬧家庭革命！ 媽憂心阻擋：這是危險行業

由馬來西亞導演柯汶利執導，張鈞甯主演的驚悚電影《默殺》，上週末終於在台上映。該片去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億）票房，加上柯汶利的前作《誤殺》，讓他正式躋身「百億票房名導」之列。

《默殺》被譽為華語燒腦神作，不僅讓張鈞甯一舉入圍新加坡「金獅大賞」最佳女主角，更在「紐西蘭亞太電影節」獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。張鈞甯在片中飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽李涵，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」。導演成功塑造出一個看似苦情悲慘，卻似乎隱藏著不為人知可怕秘密的角色。

日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場支持。眼見女兒從影邁入23年，鄭如晴有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」她回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，相隔20年已從青澀、挫折到成長，成為傑出的演員。

張鈞甯在電影《默殺》飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，幾乎全程素顏演出。（圖／JUST_FILM_提供）

鄭如晴更意外爆料張鈞甯20歲接拍廣告的往事，因需要在半夜12點出門工作，讓媽媽極為憂心，直言「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」。母女爭執快一小時後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才讓媽媽妥協。如今鄭如晴也見證到女兒的成長，並大讚張鈞甯的電影表演「演得太好了」！

不少網友敲碗導演柯汶利能與張鈞甯繼續合作，柯汶利則笑回「請大家期待一下」。事實上，原班人馬合作推出新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸上映，該片被譽為年末最受期待的大片之一，並以「我們，殺回來了」做為副標題，證實將承繼《誤殺》、《默殺》的高水準驚悚路線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導