張鈞甯創金鐘里程碑「再曝新身分」！ 好友范冰冰奪「金馬影后」她開心到落淚

四季線上／陳軒泓 報導

張鈞甯為維也納《美景宮百年花繪名作展》跨界扮聲音導覽員，引領觀眾穿梭百年花卉藝術風景，提及與展覽合作的機緣，她透露完全是「興趣使然」，張鈞甯表示平時就熱衷逛美術館、博物館，除了以看展為樂，更把它當成是演員提升對角色詮釋實力的功課之一，她表示：「只要到不同的城市工作，我一定會找時間去美術館或博物館，因為身為演員，『培養審美觀』是非常重要的修煉，不僅是為了提升表演技巧，更是為了增加生活的厚度；這些不一定會直接反映在某一部作品裡，但會反映在你如何詮釋每一個角色。」

廣告 廣告

張鈞甯為維也納《美景宮百年花繪名作展》獻聲（圖／時藝多媒體提供）

張鈞甯以《化外之醫》首度入圍金鐘影后，自從10月參加完金鐘獎頒獎典禮後就鮮少在螢幕前露面，她曝事實上都一直在工作，近期剛拍完兩部影集和一部電影，目前則忙於製作相關事務，以及帶領新人，她也分享最近狂坐飛機往返，笑說懷疑自己的職業是空姐還是演員。另外提到好友范冰冰日前奪下金馬影后殊榮，張鈞甯表示很替對方開心，得知消息時自己還感動到落淚，隔天也有傳祝賀簡訊，范冰冰有回覆，至於內容她沒有多透露，表示「這是閨蜜間的秘密」。

張鈞甯靠逛展培養審美觀，提升個人表演技巧（圖／時藝多媒體提供）

為展覽首度挑戰聲音導覽員，張鈞甯除了勤做功課，更把演員看劇本的閱讀功力及聲音傳達能力發揮到淋漓盡致，也透露自己做好這項任務的秘訣就是走進畫裡，「當我站在一幅畫前，我會先感受那個畫面的氣氛與心情，再用聲音把那個氛圍重新表現出來」，而談到與演員工作上的差異，她表示：「聲音導覽對我來說不難，反而很有趣，也能增加閱歷。如果未來有這類的合作，我真的很樂意繼續挑戰。」

張鈞甯首度擔任聲音導覽員，很樂意繼續挑戰（圖／時藝多媒體提供）

【看更多】

演員成功轉型直播主！女星昔「拿花束當麥克風」成爆笑代表作 新計畫助花蓮重振觀光

名作家再開斜槓身分！ 劉軒三度面臨憂鬱症 爬出低谷成功化身「人生教練」

《超級冰冰Show》歌手們都去演戲！白冰冰子弟兵砸百萬 暖心計畫曝光了

【FastTV飛速看】各類精選戲劇一次追👉點擊前往

張鈞甯、范冰冰《武媚娘傳奇》好戲立即看▶️





更多四季線上報導

藍葦華角逐金馬失利不氣餒！ 連拍3部八點檔喊話「做好最熱愛的表演工作」

吳婉君八點檔休拍近一年！ 突曬照喊「與金馬獎最近距離」 網樂猜下一步

宮美樂曝光《豆腐媽媽》新歌 「30秒版本」全新曲風搶先流出全網嗨翻：太X了！