張鈞甯包場定情作《默殺》 媽媽現身爆料母女曾爭執1小時

柯汶利執導、張鈞甯主演驚悚電影《默殺》首登台灣大銀幕，該片不僅是兩人的定情之作，也創下在大陸狂賣13.51億（約60億台幣）佳績，日前張鈞甯與作家媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場，感謝大家對作品以及對旗下經紀公司「甯聚力」藝人們的照顧，歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影。

導演柯汶利在台灣發跡，曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，他格外希望《默殺》這部細節滿滿的燒腦懸疑電影，能登上台灣的大銀幕。該片不僅由張鈞甯主演，更找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》，與周星馳一手帶大的徐嬌在片中也有特別演出。

《默殺》被譽為華語燒腦神作，讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項，她在片中展現精采演技，飾演1名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。

日前張鈞甯包場活動，作家媽媽鄭如晴也有到場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜12點出去工作的，這肯定是個危險的行業。」結果母女爭執快1個小時之後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演：「演得太好了！」

