張鈞甯化身女打仔練到體脂13％ 二度合作導演男友讚：整部片都美

《匿殺》27日舉辦媒體聯訪，導演柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯出席分享拍攝秘辛。（陳俊吉攝）

張鈞甯二度合作導演男友柯汶利的電影《匿殺》在大陸上映4週，票房突破18億台幣，今（27日）搶先在台北樂聲影城舉辦首映見面會，2人除出席映後，也接受聯訪暢聊拍攝幕後花絮，這是小倆口首度在台合體受訪，但合照和訪問過程中卻都刻意不站一起，中間還卡了同樣參與演出的張鈞甯旗下新人侯詠薰，似乎有意避免緋聞模糊宣傳焦點。

張鈞甯飾演以一敵十的警察，是電影裡的武打擔當，為此她進行長達2個月的超高強度訓練，體脂一度降至13％，是近年的最瘦的巔峰，「每天7小時，早上8點到11點是成家班的基本功訓練，像是一字馬、空中飛踢等，下午再進行自由搏擊。」長時間訓練讓她全身痠痛，下戲後幾乎得靠筋膜槍舒緩，否則隔天根本無法繼續，甚至早上起床還得用手把腳「搬下床」，讓她忍不住直呼：「很想死，我助理看到我這把年紀還要在地上滾，心裡也酸酸的，真的是痛並快樂著。」問起男友柯汶利會不會心疼時，他僅委婉地說：「看到演員受傷，都會覺得很辛苦。」

張鈞甯在《匿殺》中化身女打仔，開拍前接受了2個月的超高強度訓練。（陳俊吉攝）

儘管如此，多場打戲張鈞甯都堅持親自上陣，如此大的訓練量，讓張鈞甯當時狂吃澱粉也不怕，直到睡前還繼續吃泡麵，笑喊「每天都覺得好餓」，柯汶利也佩服讚：「很多時候她都會說『沒關係，我自己來』，這一方面她特別勇敢，但非常危險的鏡頭，我會直接說妳不要，因為真的會摔傷，還是給專業的人去做。」被問到哪個鏡頭最美時，更罕見放閃表示：「整部片都很美啦。」張鈞甯也打趣道：「紅包我再塞給你。」柯汶利補充解釋：「每個演員都有最好看的角度，還是要依照角色設計鏡頭。她有一場戲是從車上跳下來，跟攝影師討論希望能有一個出場鏡頭，那一刻就很特別。」

張鈞甯在片中以俐落的高馬尾造型亮相，也是柯汶利的想法，他分享：「她那時候拍了很多運動廣告，綁馬尾其實非常有魅力，是一種很有力量感的女性角色。」張鈞甯也坦言，每天頭髮綁得太緊真的會頭痛，一度擔心拍完會禿頭，「拆掉馬尾那一刻，才覺得人真的重新活過來。」也不忘自我打趣稱，感覺自己變得更年輕了，因為整部片臉皮都被拉得很緊。

柯汶利看中張鈞甯的運動廣告中的馬尾造型，邀請對方演出此次片中警察角色。（陳俊吉攝）

侯詠薰是張鈞甯經紀公司「甯聚力文創」公司旗下新人，《匿殺》是她首次拍電影，飾演遭到殺害的高中生，除了因有高難度的水下場面，原本只會普通游泳的她，只上了3次潛水課就要直接上場，且還是第一場戲，其中一場被冰桶砸頭的戲碼，排練時還不慎被擊中，她回憶道：「原本都有做保護，但試戲時突然抓不準角度，不小心打到。」張鈞甯看到後立刻拿冰塊替她冰敷，又隨即投入正式拍攝，侯詠薰也感謝第一部電影就能與「老闆」合作，讓她在片場感到格外安心。

《匿殺》將於2月13日在台上映，搶攻賀歲檔，柯汶利承諾若在台灣票房破億，就發雞排、珍珠奶茶答謝觀眾，問及農曆新年規劃，張鈞甯跟侯詠薰都是會在工作中度過，明（28日）就將離台拍片到春節，柯汶利則要回老家檳城陪家人過節，但保證會包紅包給家人和張鈞甯。

