張鈞甯合體導演男友宣傳新片！苦練打戲體脂掉到13% 柯汶利讚：整部片都很美

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由柯汶利編劇、執導，張鈞甯、黃曉明、王迅、徐嬌、侯詠薰領銜主演的犯罪驚悚電影《匿殺》，2025年於中國上映後創新亮眼的票房成績，如今電影《匿殺》也即將在2月13日於台灣上映。今（27）日導演柯汶利、演員張鈞甯、侯詠薰現身媒體聯訪大聊拍攝花絮。

電影《匿殺》即將在2月13日上映，導演柯汶利、演員張鈞甯、侯詠薰現身媒體聯訪宣傳。（圖／黃鈺晴攝）

由於張鈞甯在片中有許多打戲，因此她也分享，那段時間即使自己沒有忌口，大吃大喝還吃泡麵當宵夜，但因為高強度的練習，仍讓她體脂降到了13%，且每天早上起床都腰酸背痛，筋膜槍更是隨身攜帶。被問到張鈞甯如此辛苦，身為導演兼男友的柯汶利，看到後是否會心疼，對此，他坦言，其實當時有訓練的演員不只張鈞甯還有黃曉明，「看到演員如果有受傷，當然都會覺得說真的很辛苦。」同時也覺得當演員不容易。

廣告 廣告

接著，柯汶利透露，張鈞甯在有些橋段甚至會要求不用替身，「因為有一些感受上的東西，如果是替身做的話其實還是有一點不夠，真實感還是有差，所以我覺得這一方面她特別特別勇敢。」至於有沒有覺得張鈞甯哪些鏡頭特別美，他則說：「整部片都很美啦！」讓一旁的張鈞甯聽了開玩笑說：「謝謝導演，等等紅包我再塞給你。」不過柯汶利補充，其實每個演員都有自己最好看的角度，還是要按照角色去設計鏡頭。

首次演出電影的侯詠薰就挑戰下水及多場打戲，她分享其實那場下水戲，自己一開始看到劇本的時候原以為只是簡單的游泳，沒想到導演要的是她潛水拍攝，雖然自己只練習了3次，但學習到很多，包括下潛時如何保護自己還是上岸後如何呼吸，「我覺得是一個非常有趣的體驗，而且那一場是我進劇組的第一天拍攝的，所以讓我經驗值提升很多。」

身為老闆的張鈞甯坦言，侯詠薰真的很辛苦，因為她的部分還有很多情感的東西要表達，連自己都覺得不好演，「尤其她又是第一次演電影，所以我就覺得她心裡壓力素質很好，就是可以扛得住。」至於有沒有在現場給予建議，她則透露，只有不停地跟侯詠薰說：「放輕鬆。」因為她認為，新演員最怕緊張、沒有安全感，這樣就會很容易綁手綁腳，而侯詠薰也提到，現場張鈞甯和導演都有給她很大的安全感。此外，因為農曆春節將至三位也不免被問到過年的計畫，張鈞甯與侯詠薰因為有拍攝行程，因此會在劇組過年，導演則會回到老家。最後，因為電影《匿殺》票房在中國表現非常好，被問到會不會有票房公約，柯汶利則說因地制宜，「我們就請大家吃雞排配珍珠奶茶。」







更多FTNN新聞網報導

張鈞甯攜男友與媽媽同框！憶20歲母女爭執 她脫口：這是我的人生

台版《我們的藍調時光》殺青！柴智屏談拍攝難度 周渝民、張鈞甯揭幕後甘苦

被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐

