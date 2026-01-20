張鈞甯合體男友柯汶利回台宣傳《匿殺》

張鈞甯主演、導演男友柯汶利執導的新片《匿殺》在大陸上映3周，票房已突破3.7億人民幣（約16.8億台幣），成為2026華語電影票房冠軍，台灣也宣布將於農曆春節連假前一天2月13日正式上映，本月27日將搶先在台北樂聲影城舉辦首映見面會，導演柯汶利將率演員張鈞甯、侯詠薰出席映後活動。

張鈞甯飾演警察「方正楠」，是片中的武打擔當，一場在拳館裡以一敵十、一鏡到底的打鬥橋段，讓許多影迷印象深刻，她表示，為了演好片中的動作場面，她跟著動作指導團隊訓練了將近2個月，「我提前2個月開始特訓，每天都是高強度的訓練幾個小時，像自由搏擊、武術、拳擊等都有訓練。」

她更透露，有一天自己在練前滾翻時，不小心滾到了助理腳下，對方低頭看著地上的她，有些同情地說：「老闆，你太不容易了，這個年紀還在地上打滾。」而片中也有一位曾演過《有病才會喜歡你》的新秀演員侯詠薰在飾演關鍵女學生一角，將與張鈞甯有精采對手戲。