張鈞甯合體男友！「中國開打爆紅」2天狂賣6億打敗《阿凡達》奪冠

記者林汝珊／台北報導

女星張鈞甯主演《匿殺》上映兩天票房已經突破1.3億人民幣。（圖／車庫娛樂提供）

女星張鈞甯主演《匿殺》於中國12月31日上映，上映兩天票房已經突破1.3億人民幣，達到約6億台幣的成績，更在上映首日票房打敗《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》，登上全中國票房冠軍，成為跨年檔的最大贏家。

張鈞甯在《匿殺》裡面飾演警察「方作楠」，是本片的主要角色之一，而這也是她與男友柯汶利繼《默殺》後的第二次合作。張鈞甯過去曾在《查無此心》等片演過警察，但是《匿殺》裡的方作楠與她過去的警察角色截然不同，是一名靠拳腳說話的「警界戰神」。張鈞甯說：「其實我演過好幾次警察，但是每一次都是用智商在辦案，這一次是加入了武力值。」

張鈞甯表示，過去在這類電影裡，女性角色可能都比較被動，但是方作楠帶有一種「主動性」。導演柯汶利更透露，張鈞甯特別為本片接受了打鬥訓練，大家可以在《匿殺》裡看到全新的她。

張鈞甯主演《匿殺》將於1月30日上映。（圖／車庫娛樂提供）

除了張鈞甯之外，《匿殺》還集結了《大象席地而坐》金馬獎最佳男主角入圍彭昱暢、《風聲》黃曉明跟《長江7號》徐嬌等知名演員。《匿殺》將於2026年1月30日全台電影院震撼上映。

