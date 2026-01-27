張鈞甯同框導演男友罕放閃

《匿殺》27日舉辦媒體聯訪，導演柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯出席分享拍攝祕辛。（陳俊吉攝）

張鈞甯主演、由導演男友柯汶利執導的新片《匿殺》在大陸上映4周，票房突破18億台幣，台灣將於2月13日上映，27日搶先在台北樂聲影城舉辦首映見面會，2人除出席映後，也接受聯訪暢聊拍攝幕後花絮。這是小兩口首度在台合體受訪，卻刻意不站在一起合照，中間還卡了同樣參與演出的張鈞甯旗下新人侯詠薰，似乎有意避免緋聞模糊宣傳焦點。

片中張鈞甯飾演以一敵十的警察，進行長達2個月的超高強度訓練，體脂一度降至13，「每天7小時，早上8點到11點是成家班的基本功訓練，像是一字馬、空中飛踢等，下午再進行自由搏擊。」長時間訓練讓她全身痠痛，下戲後幾乎得靠筋膜槍舒緩，否則隔天根本無法繼續，甚至早上起床還得用手把腳「搬下床」，讓她忍不住直呼：「很想死。我助理看到我這把年紀還要在地上滾，心裡也酸酸的，真的是痛並快樂著。」

多場打戲張鈞甯都堅持親自上陣，柯汶利也忍不住佩服：「很多時候她都會說『沒關係，我自己來』，但真的非常危險的鏡頭，我會直接說妳不要。」他大讚張鈞甯的表現「比我想像中還好」，被問到哪個鏡頭最美時，更罕見放閃表示：「整部片都很美啦。」隨即補充解釋：「每個演員都有最好看的角度，還是要依照角色設計鏡頭。她有一場戲是從車上跳下來，跟攝影師討論希望能有一個出場鏡頭，那一刻就很特別。」

高馬尾造型怕禿頭

張鈞甯在片中以俐落的高馬尾造型亮相，也是柯汶利的想法，他分享：「她那時候拍了很多運動廣告，綁馬尾其實非常有魅力，是一種很有力量感的女性角色。」張鈞甯也坦言，每天頭髮綁得太緊真的會頭痛，一度擔心拍完會禿頭，「拆掉馬尾那一刻，才覺得人真的重新活過來。」

侯詠薰首次拍電影，就挑戰一場被冰桶砸頭的戲碼，排練時不慎被擊中，她回憶：「原本都有做保護，但試戲時突然抓不準角度，不小心打到。」張鈞甯當下立刻拿冰塊替她冰敷，又隨即投入正式拍攝，侯詠薰也感謝第一部電影就能與「老闆」合作，讓她在片場感到格外安心。