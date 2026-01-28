張鈞甯同框導演男友！ 甜蜜放閃：每個鏡頭都美

女星張鈞甯（右），與導演男友柯汶利（左）。（圖／東森新聞）





女星張鈞甯出席電影記者會，但這次非常特別，她罕見與導演男友「柯汶利」同框！兩人現場大放閃，男友還稱讚張鈞甯「每個鏡頭」都很美。

女星張鈞甯一身俐落造型現身，狀態超級好，現場閃光燈亮不停，她也罕見跟導演男友「柯汶利」合體，男友直接來個大放閃。

導演柯汶利vs.演員張鈞甯：「整部片都很美。（謝謝導演，就只有這一顆美很奇怪，紅包我待會再塞給你）。」

整部片都很美，柯汶利更說，當劇本一完成，腦袋中就出現了張鈞甯的身影。

廣告 廣告

導演柯汶利：「劇本是我寫的嘛，寫完之後就覺得，這個角色非常適合鈞甯，做這樣一個演出，很有拚勁的演員，也很有生命力，我覺得她很適配這個角色，再加上她的運動細胞，非常非常好。」

不過由於電影是犯罪驚悚片，有大量動作戲，演員們都下足了苦功，張鈞甯更說自己每天都累到秒睡。

演員張鈞甯：「我那時候記得，我的體脂都到13了，新低標。」

情侶合作拍電影，也讓粉絲們都期待，擦出不同火花。



【更多東森娛樂報導】

●《藍調時光》殺青！張鈞甯爆「哭最多」 被嫌太瘦妙招增重

●二度力挺男友導演！張鈞甯變身「警界戰神」怒逮殺人魔

●霍諾德成功登頂台北101！愛妻隔窗打氣 安排60樓原因曝

