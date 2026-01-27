張鈞甯同框導演男友！自爆年過四十的煩惱 全場聽傻了

【緯來新聞網】張鈞甯今（27日）與導演男友柯汶利首度在台灣合體公開受訪，替新片《匿殺》做宣傳，片中演員、張鈞甯旗下藝人侯詠薰也一同出席，透露為了趕回來參加記者會，昨天還出車禍，好在都沒事。張鈞甯難得拍打戲，常常累暈又餓慘，大吃碳水還嗑宵夜，結果體脂竟還降到只剩13，替自己吃不胖這事兒感到困擾，真是奢侈的煩惱。

柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯合體宣傳。（圖／記者許方正攝）

43歲張鈞甯當時雖然體脂下降，不過體重沒變，吃完飯還要睡1.5小時，睡前還要再吃泡麵，「但因為那時候的訓練，我現在不太容易胖」。她甚至說，每次為了公開露面，前一天還會狂喝水，隔天如果水腫臉看起來比較不凹。



片中，張鈞甯以馬尾造型現身，是男友柯汶利的點子：「她那時候拍了很多運動廣告，可以看到她綁馬尾非常有魅力，是比較有力量感的女性角色。」張鈞甯笑稱綁著綁著都覺得自己變年輕了，「但每天揪著綁太緊真的會頭痛」，也擔心掉頭髮。

張鈞甯真的瘦。（圖／記者許方正攝）

柯汶利拍著自己的女朋友，大方表示張鈞甯在整部片的每個鏡頭都很美，「每一個演員都有最好看的角度，還是要按照角色設計鏡頭，她有一場戲從車上跳下來，跟攝影師討論希望她有出場的鏡頭，那就很特別」。



回想拍戲時的狀況，張鈞甯為了武打戲苦練2個月「很想死」，但真的看到自己呈現出來的樣子又很喜歡真，「我每天早上都進行陳家班的基礎訓練，要劈一字馬，在空中飛踢，下午還要自由搏擊的訓練，側翻後滾翻」，讓她每天都全身酸痛，筋膜槍不離身。雖然稱讚平時聽很多，但總是不嫌多，反問自己在片中帥嗎？得到滿意答案後，她笑說：「我們就是很膚淺，打戲帥就可以繼續拍！」

侯詠薰第一次演電影。（圖／記者許方正攝）

侯詠薰首度拍電影，就要和老闆一起工作，但不會有壓力，反而是一種定心丸，「我沒有場的時候也會去現場看表演，有很不同的體驗」。她試戲時老闆拿冰桶砸到頭，搞得張鈞甯緊張地拿冰塊幫忙冰敷。



《匿殺》是過年檔期，張鈞甯與柯汶利笑說，若該片在台灣票房破億，會請客雞排、珍奶答謝粉絲。提到春節計畫，張鈞甯還得工作，吃不到年夜飯；侯詠薰也是要拍片；柯汶利則要回檳城陪家人，但給女友的紅包不會少。《匿殺》2月13日全台上映。

張鈞甯（左）重現當時打到侯詠薰的頭。（圖／記者許方正攝）

