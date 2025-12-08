張鈞甯和言承旭、陳意涵辦殺青酒 謝義氣相挺：多年後的第一次

《時候 A Time》言承旭、陳意涵、張鈞甯自辦殺青酒。（台北創造提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

張鈞甯監製的影集《時候 A Time》7日推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片「是時候與自己聊聊了」的前導影片，影片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」，讓主演言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

監製張鈞甯戲稱這支前導影片是「台啤給我們的魔法」，「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時3個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們3個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說：「我們其實應該要在當天一直不喊卡的情況下測一測，可以直接見真章。」

張鈞甯也分享對這次同框的另外3位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。

張鈞甯非常感謝所有人義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了3小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

《時候 A Time》官方社群網站自13月5日甫正式開站，隨即獲得十大華麗卡司的海內外粉絲熱情湧入留言，對於影集充滿期待。導演曹瑞原表示：「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面。」官方社群也會持續分享更多幕後故事和花絮。而被問到如何給演員們的表演打分數，曹瑞原導演表示，大家的表現都非常精彩、讓人驚豔，絕對值得期待，敬請大家拭目以待。

《時候 A Time x 台灣啤酒》也預告將於跨年前由張鈞甯和盧以恩演出的「孫潔篇」打頭陣，陪伴大家迎接2026年，後續也將分別由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝，和飾演少年時期的自己─黃旭熙LUCAS、林廷憶共同展開詼諧、有趣的對話，交織呈現動人的情感和人生話題。

