張鈞甯員工9個月減重21KG！飲食秘訣＋運動習慣全公開

張鈞甯良好的飲食習慣，意外幫員工減重21公斤。（圖／陳俊吉攝）

女星張鈞甯出道多年，演出不少膾炙人口的作品，也經常在社群分享私下日常與粉絲互動，先前還曾公開維持良好體態的菜單，沒想到她的自律舉動，連帶影響到旗下員工，9個月時間就減重21公斤，成為微博熱搜話題。

張鈞甯的員工在社群分享減重心得，她發文表示：「在我的神仙老闆張鈞甯幫助下，從今年3月122斤(73.2公斤)的體重瘦到了現在的86斤(51.6公斤)，目前體重維持兩個多月一直是86-88之間，一共瘦了36斤(21.6公斤)左右」，接著強調減肥除了維持健康的飲食習慣和生活方式，最重要的還是運動」，她透露張鈞甯特別叮嚀減肥期間，最忌諱的就是「節食」，容易導致復胖及暴飲暴食，此外，在飲用三餐最好採「倒三角飲食法」。

廣告 廣告

員工遵照張鈞甯的飲食方法，9個月時間減重21公斤。(圖／微博)

此外，她透露張鈞甯建議盡量在家開伙，減少吃外食的頻率，才能達到「少油少鹽」，倘若非得要吃外食，建議以健康餐為主，攝取蛋白質部分，順序會以雞肉-魚肉-牛肉為主，至於炸雞最好能「去皮」，不僅能減少4成熱量，還會因為少了調味料，比滷雞腿還健康，用餐順序，建議先喝湯、吃水果，再吃蔬菜、蛋白質，澱粉類的食物擺在最後，另外一個重點則是要細嚼慢嚥。

除了飲食要注意，最好也能養成運動習慣，才能達到相輔相成的效果，倘若不去健身房，在家也能採用「超慢跑-加速跑-超慢跑」的間歇訓練方式，達到燃脂效果，另外，每天喝足2千cc的水、不喝冷飲及含糖飲料、泡腳解決虛胖問題等，都是減重環節必須要注意的小細節，該名員工的減重文曝光後，登上微博熱搜，沒料到會造成熱烈迴響的她，如今似乎已將帳號關閉。

更多中時新聞網報導

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

移工大遊行 籲廢藍領工作年限

同性親密關係暴力案 5年翻倍