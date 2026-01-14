張鈞甯媽媽：「大家說她打戲帥，我聽了其實是非常痛！」 媽媽心聲惹哭網友

張鈞甯媽媽近日在電影《匿殺》宣傳活動上的一段發言，意外引發討論。當現場稱讚張鈞甯在片中打戲「很帥、很有氣勢」時，媽媽直言自己聽了其實很心疼，她說：「當大家都說鈞甯打得非常帥，我聽的其實是非常的痛。」一句話點出身為母親的複雜心情，也引發不少共鳴。

媽媽回憶，在張鈞甯剛踏入演藝圈時，有一次凌晨要出門拍廣告，她因擔心「半夜工作等於危險場所」，一度攔著女兒不讓出門，母女僵持了將近一小時，最後被女兒反問：「這是你的人生，還是我的人生？」這句話讓她當場愣住，也因此選擇退讓。這二十多年來，她改用「目送式守護」的方式支持女兒，每次看著張鈞甯離家工作的背影，只能在心裡牽掛，卻不再過度干涉。

相關片段曝光後，不少網友有感而發，認為外界看到的是角色與光環，家人卻看見的是付出與辛苦。也有人提到，觀眾未必知道張鈞甯為了《匿殺》的打戲，提前兩個月進行訓練，每天高強度訓練長達七小時，拍攝水牢戲時還曾出現耳道發炎、高溫環境下受傷等狀況。也有網友聯想到媽媽過去在《和女兒談戀愛》中談到的教養觀，對她「放手但不放任」的態度留下深刻印象。

隨著《匿殺》上映，張鈞甯在片中的形象受到討論，而媽媽的一番話，也讓外界從另一個角度，看見這段母女關係中長年累積的牽掛與理解。

