張鈞甯導演男友獲媽媽認可！大巨蛋包場力挺新片 驚爆母女曾鬧「家庭革命」內幕

《默殺》導演柯汶利（左）﹑張鈞甯出席「紐西蘭亞太電影節」獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。JUST FILM 提供

張鈞甯與導演男友柯汶利合作的驚悚電影《默殺》上映，作家媽媽鄭如晴力挺女兒與準女婿，特別在大巨蛋包場，邀來張鈞甯「甯聚力」旗下藝人，以及與張鈞甯合作《化外之醫》的導演詹淳皓、歌手黃大煒。鄭如晴還意外爆料，曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

眼見女兒從影邁入23年，鄭如晴有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拚的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，成為傑出的演員。

廣告 廣告

柯汶利（左起）﹑鄭如晴﹑張鈞甯特別在大巨蛋包場。JUST FILM 提供

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜12點出去工作的，這肯定是個危險的行業」。結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」

張鈞甯全程素顏慘遭毆打！悲慘境遇有內情

張鈞甯主演《默殺》首登台灣大銀幕。JUST FILM 提供

《默殺》被譽為華語燒腦神作，更讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。她在這片當中展現精采演技，飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。

柯汶利晉升「百億票房名導」之列。JUST FILM 提供

《默殺》去年在中國上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億），另在香港、馬來西亞也票房告捷。來自馬來西亞的柯汶利上一部作品《誤殺》也在中國狂賣13.33億（約新台幣60億），正式成為「百億票房名導」之列。網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回：「請大家期待一下。」



回到原文

更多鏡報報導

前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

張鈞甯低調8字祝賀范冰冰！揭私下大爆哭閨密互動 感嘆：我們都很努力

柯震東「醉倒」許瑋甯婚禮畫面瘋傳 經紀公司73字還原真相：現場氣氛歡樂