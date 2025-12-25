張鈞甯帶助理9個月瘦18公斤！醫師解析關鍵不是節食，而是這幾種方式

一向以自律形象著稱的女星張鈞甯，不只把自己維持在理想體態，連身邊人也一起變健康。她曾帶著助理調整飲食與生活習慣，短短 9 個月內成功減重 18 公斤，引發關注。這套瘦身方法沒有極端節食，也不強調爆汗運動，而是清淡飲食、外食選擇與能長期維持的運動習慣，其中「倒三角飲食法」與聰明飲食像是炸雞去皮，更是保持身材的關鍵。

為什麼倒三角飲食法有效？

符合人體胰島素與生理時鐘，人體在早上胰島素敏感度最高，此時攝取碳水化合物與熱量，更容易被轉為能量儲存為肝醣，而不是變成脂肪。

早餐吃得好，反而能穩定血糖，降低中午、下午暴食，減少胰島素過度分泌，晚餐清淡可降低脂肪囤積機率，晚上活動量低、基礎代謝下降，若再吃高澱粉、高油脂，身體自然傾向儲存而非消耗。

晚餐以蛋白質＋蔬菜、無澱粉：

胰島素分泌低

脂肪不易合成

睡眠品質也會更好（對減脂很關鍵）

為什麼炸雞去皮可降低熱量？

脂肪熱量密度極高

脂肪：9 kcal／g

碳水與蛋白質：4 kcal／g

炸雞的熱量70%以上來自炸皮與吸油層。去皮後熱量直接下降約 30～40%，蛋白質仍保留，這不是安慰自己，而是熱量結構真的改變。

心理層面也很重要，完全禁止炸物，常導致：

壓抑而暴食產生罪惡感最後放棄

允許吃，但聰明吃：

降低失控風險

有助長期執行（9 個月能成功的關鍵）

清淡飲食為何能持續瘦？

張鈞甯遵守的原則，其實正是臨床減脂的核心：

少油少鹽

降低慢性發炎

改善胰島素阻抗

減少水腫（體重下降更明顯）

能蒸不炸、能清燉不濃醬

避開隱藏熱量

減少肝臟與腸道負擔

提升基礎代謝效率

很多減肥卡關的人，其實不是吃太多，而是吃得太重口味。

為什麼運動不拚強度反而瘦得快？

運動最大的敵人是中斷

高強度運動常見結果：

受傷

疲勞

心理排斥

導致 2-3 週就放棄

張鈞甯的關鍵在於：找助理做得下去的運動

長期、低～中強度運動反而能：

穩定燃脂

降低壓力荷爾蒙（皮質醇）

不刺激暴食

對女性與上班族來說，這比爆汗更重要。

為什麼能9個月瘦 18 公斤，還不復胖？

綜合醫學角度來看，這套方法做到三件事：

熱量赤字（但不挨餓）

穩定血糖與荷爾蒙

可長期執行，不折磨身心

這不是短期減肥，而是把身體從儲脂模式，調回燃脂模式

張鈞甯的瘦身方式，成功的關鍵不在自律，而在懂得順著身體運作。當飲食、作息、運動都不再與生理對抗，體重自然就會往下降。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

