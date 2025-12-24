張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！

張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了 18kg，還越瘦越健康。這篇就整理她們實際執行、營養師也認可的減脂方法，從三餐吃法、點餐技巧到運動習慣，一步步照做就能穩定瘦、食慾也不失控。

1.「倒三角飲食法」：早餐吃好、晚餐吃少最有效

倒三角飲食法的重點是「早吃多、晚吃少」，讓身體能在代謝最旺的白天消耗熱量。早餐一定要豐盛，建議包含青菜、水果、蛋白質與少量主食。午餐維持均衡攝取：雜糧飯搭配蛋白質與大量蔬菜即可。晚餐則盡量清爽、無澱粉，像是高麗菜炒蛋、青菜加雞胸都很適合。這個方法對血糖控制好，能提升飽足感，也比較不會夜間暴食。

2. 少油少鹽+聰明點餐：外食也能照樣瘦

廣告 廣告

減脂並不是不能吃外食，而是要會選。烹調原則是「少油少鹽、能蒸不炸、能清燉不濃醬」。張鈞甯在劇組時，都會優先挑選清淡的餐盒，像是雞胸、白身魚、牛排搭配蔬菜。同事也會一起幫忙選更健康的菜色，減少攝取隱藏油脂。若自己做飯，更能完全控管調味，吃得更乾淨、更不容易水腫。

3. 解饞不用戒！炸雞、酸辣粉都能吃但要「改吃法」

減肥最難的是「想吃不能吃」的心魔，但其實你不用完全戒掉。想吃炸雞時可以吃，但一定要「去皮＋控量」，這樣能減掉 30%～40% 的熱量，調味也比滷雞來得清爽。酸辣粉也不是禁品，只要把調味料減半、湯不喝，熱量瞬間下降。這種「保留口腹之慾但降低負擔」的方法，會讓你更容易持續。

4. 高效燃脂小習慣：先蔬菜後蛋白，飯後站 15 分鐘

很多人以為瘦身要靠激烈運動，但其實細節習慣更重要。先喝湯或吃水果，再吃蔬菜，最後吃蛋白質和澱粉，可以避免血糖飆升、減少脂肪堆積。細嚼慢嚥能增加飽足感，降低過量攝取。飯後靠牆站 15 分鐘、每天喝 2000 毫升水、不喝冷飲與含糖飲，也都能改善腸胃蠕動與水腫，大幅提升代謝。

5. 運動要選「你做得下去的」才會瘦更快

封面&內文圖片來源:Shutterstock、小紅書@戲精羊羊羊

運動不是比強度，而是比「持續度」。張鈞甯曾帶助理一起嘗試跑步、網球，但助理發現自己沒網球天賦，後來改挑更適合自己的運動方式。你的運動也不必和別人一樣，可以選跳舞、走路、瑜伽、家中無器材運動，只要能固定做、動得開心，就能燃脂、改善循環與體態。持續才是最強的瘦身武器。

更多女人我最大報導

劉亦菲15天甩8kg瘦回神仙顏巔峰！「輕斷食＋9階段復食法」全曝光，網友掀跟風

體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快

唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章