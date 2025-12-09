張鈞甯帶媽媽跟導演男友同框 鄭如晴爆料深夜「家庭革命」

張鈞甯跟媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場《默殺》，男友導演柯汶利同框。（圖／just film提供）

柯汶利執導，張鈞甯主演驚悚大作《默殺》，上週末正式在台灣上映。日前張鈞甯與媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場，與張鈞甯男友柯汶利難得公開同框，知名歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影！媽媽更是意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

電影《默殺》被譽為華語燒腦神作，張鈞甯在片中飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。

日前張鈞甯帶「甯聚力」同旗下所有藝人一起包場，與粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴見女兒從影邁入23年，有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拚的辛苦。

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回「請大家期待一下」。

電影《默殺》全台現正熱映中。《默殺》曾在大陸狂賣13.51億人民幣（約新台幣60億），成為現象級大作，原班人馬合作新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸搶先上映，導演柯汶利希望很快也能讓這片在台灣問世。

導演柯汶利、歌手黃大煒、張鈞甯等人出席電影感恩包場。（圖／just film提供）

