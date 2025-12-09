張鈞甯帶男友見媽媽！她爆「家庭革命」擋大門口哀求

張鈞甯（右起）與媽媽鄭如晴、柯汶利導演在大巨蛋包場電影。（圖／JUST FILM）





繼電影《誤殺》之後，柯汶利執導、張鈞甯主演驚悚大作《默殺》首登台灣大銀幕，日前張鈞甯與作家媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧，知名歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影！媽媽更是意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

電影《默殺》包場。（圖／JUST FILM）

電影《默殺》包場。（圖／JUST FILM）

電影《默殺》讓張鈞甯入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。她飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊：「我女兒不見了」，即便看似苦情悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。《默殺》去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億元），另在香港、馬來西亞也票房告捷。

廣告 廣告

導演柯汶利在台灣發跡，更曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，他當然也格外希望《默殺》這部細節滿滿的燒腦懸疑電影，不希望只能在小螢幕觀看，希望粉絲們一起進戲院看大銀幕尋找每個細節，才能徹底享受《默殺》的精彩。該片不僅由張鈞甯主演，更找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》的徐嬌也特別演出。

日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示：「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

鄭如晴更爆料，張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作讓媽媽極為憂心：「沒有人在半夜12點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快1小時之後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協；如今見證到女兒的成長，她最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演：「演得太好了。」



【更多東森娛樂報導】

●周慧敏「14歲兒子」逝世！她親手削髮揭近況：勇敢去愛

●兩大童星擦出火花！女星「自加吻戲」超慘結局曝光

●Netflix天價收購華納！李安吐真實心聲 無奈台灣市場萎縮

