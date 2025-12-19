張鈞甯心情陷入低潮「一直很Blue」 連趕5天飛機暴瘦46公斤：靠水增胖

記者趙浩雲／台北報導

《我們的藍調時光》最後殺青的周渝民(前排左起)、張鈞甯、陸弈靜、鍾欣凌、總製作人柴智屏、導演林子平、信與工作人員合照留念。（圖／米神國際提供）

總製作人柴智屏領軍，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司的華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。劇組耗時四個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

擔綱主演之一的周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

王柏傑(左)、安心亞難忘《我們的藍調時光》在澎湖拍攝的時光。（圖／米神國際提供）

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

鄭人碩(左)、郭泓志因合作《我們的藍調時光》建立好交情。（圖／米神國際提供）

常年在拍電影的王柏傑，今次在劇組有不一般的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這四個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封宣傳花絮組總監。安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃。」

