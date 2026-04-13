張鈞甯怕上《浪姐》 自嘲別荼毒大家

張鈞甯13日帶著感冒出席保養品代言記者會，雖然抱病依舊散發女神光芒。（黃世麒攝）

氣質女神張鈞甯13日出席保養品代言記者會，被問最近熱播中的《乘風2026》（浪姐7）掀起很多討論，如果被邀是否會考慮參加，她幽默答：「我不想毀了節目啊！我那麼誠心地研究我的表演和演技，就是因為我唱跳俱不佳，所以就不要去荼毒大家，我會好好演戲的，我答應大家！」引來現場一陣笑聲。

與她曾合作過《痞子英雄》的喻虹淵，2015年與周渝民結婚生女後淡出演藝圈，近期加入新經紀公司準備復出，張鈞甯表示沒有跟對方特別聊過此事，這幾年也沒有特別去打擾對方，但她覺得復出很好，因為拍戲會帶來很多改變，「讓我自己一直被打開，去到很多不同的地方，認識不同的文化、不同的人，所以我覺得很好，小淵以前感覺就很喜歡演戲，祝福她。」

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張鈞甯昨因感冒聲音沙啞，其實她一向重視養生、愛運動，被封「自律女神」。她認為由內到外都要兼顧，運動很重要，飲食上也少油少鹽，平常不太吃味精的她，最近有點反常，每次出席活動前，都會吃一點點，因為她是吃到味精馬上就會腫的人，「最近有點太瘦，大家都說妳怎麼看起來有點憔悴，所以如果隔天有活動，我睡前都會先喝水，讓自己稍微腫一點點。」

她說自己沒有很排斥自然老去這件事，「每一個狀態都很適合不同的角色，有時臉上有一些歲月痕跡，其實更有故事感，但可以讓它延緩也不錯，畢竟還是希望每天看到鏡子裡的自己很開心嘛。」

不過她坦言體力沒有以前好，但養生、運動都是有幫助的，現在的她到了臨界點就會知道該休息了，讓自己有充足的睡眠，希望可以每天睡滿8小時。