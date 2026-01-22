張鈞甯憔悴暴瘦7公斤！阮經天暖出手 首搭許光漢⋯片場舉動曝光

記者林汝珊／台北報導

由張鈞甯主演的《查無此心》、《瞞天過海》，將偕同阮經天與許光漢兩位男神一起飆戲過新年！《查無此心》將於1/25(日)晚間9點緯來電影台首播。張鈞甯第一次擔任監製身份，並邀請阮經天一同演出，這是兩人時隔16年後再度同台合作，阮經天甚至借了一間公寓讓她獨居，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒」。暴瘦7公斤詮釋憔悴女警：「第一次當監製兼演員，很多狀況需要處理，小天能量很驚人也很敬業，總是在現場陪著我，只要我不收工他永遠會陪我，但也很心疼他的狀態，只要他拍到情緒爆炸比較重的戲，我就坐在他旁邊給他拍拍，這是演員能夠理解彼此的時刻。」

張鈞甯還說：「我幸運還沒經歷過至親離開的過程，但在尋找電影角色”吳潔”的過程，我刻意讓自己消瘦、還把劇組的車借回來開去北海岸，睡在車裡，當時我繞去停車場附近才找到一個停車位，整個晚上睡覺的過程很驚恐，沒有嘗試在外面車上過夜，可以去感受角色心裡有多悲傷，當下雖然睡得著、但滿疲憊的，還想說窗戶要留縫嗎？如果開窗碰到危險怎麼辦？很難得的體驗。」

《瞞天過海》將於大年初二2/18晚間9點首播，改編自西班牙電影『佈局』，張鈞甯說：「當時知道要翻拍這部電影時，很傷腦筋的是原著太強了，我們怎麼在這裡投放要傳達的價值觀，所以我在角色上做了更動，拍這部電影最難的是劇情燒腦外，連表演時也傷腦筋，隨著劇情不斷翻轉，同一場戲要拍2~3個版本，一直重複一直設計，小細節要很一致性，得顧好，戲裡戲外都燒腦。」

在懸疑燒腦片《瞞天過海》中飾演富商闊太的張鈞甯還因入戲太深，竟夢見自己殺人；至於首次跟許光漢合作，張鈞甯愉快地說：「這是第一次跟光漢合作很新鮮，光漢在現場對角色有自己的想像，所以他的狀態是隨時準備好，且他每天都帶一個小本子，以為他在看小說，每天都在翻翻翻，後來才發現那是他的手抄劇本，他把所有的對話都用手寫下來，很認真。」

