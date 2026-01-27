張鈞甯拚成女打仔「打到不能打」 被導演男友讚：整部片都很美

《匿殺》導演柯汶利與主演侯詠薰、張鈞甯分享拍攝點滴。（圖／小娛樂）

張鈞甯與導演男友柯汶利合作新片《匿殺》，今（27）日與片中演員、也是旗下藝人的侯詠薰出席記者會。張鈞甯在本片飾演警探，有許多打鬥戲，為此動作訓練兩個月的她笑說，有次助理看到她練習前滾翻和後滾翻，都忍不住說：「姐你也太不容易了，都這把年紀了。」

當時張鈞甯練到每天都全身痠痛，回家都得用筋膜槍按摩，「就算很痛也還是要按，不然隔天更痛。」她當時活動量大到體脂降到13，但食量還變大。對於張鈞甯辛苦鍛鍊，男友柯汶利表示當然會心疼，「她和其他演員詠薰、曉明都很辛苦，當演員真的很不容易。」雖然有些比較危險的鏡頭有提議讓替身上場，但張鈞甯都堅持親自上陣。

張鈞甯在《匿殺》有許多動作戲。（圖／小娛樂）

但就算張鈞甯片中被打得遍體鱗傷，仍是不減風采。被問及張鈞甯哪個角度最好看？柯汶利放閃笑說：「整部片都很美啦！每一個演員都有最好看的角度，但還是會按照角色設計鏡頭。」聽到打戲相當帥氣，張鈞甯開心直呼：「聽到這樣我可以再繼續打，打到我不能打為止！」

特別是與黃曉明的打鬥戲讓人看得血脈賁張，張鈞甯特別感謝經驗豐富的黃曉明在片場會分享打戲需要有節奏感，才能讓電影呈現的節奏相當精準，「而且有曉明在不怕肚子餓，片場還有烤全羊，全都他自己張羅的。」劇組不時會在片場聚餐，除了放鬆也會在那時聊聊劇本，就像大家庭般。

《匿殺》導演柯汶利先前執導過《默殺》。（圖／小娛樂）

侯詠薰首度拍電影，就有吃重戲份，為角色特訓游泳和潛水。此次在片中與張鈞甯合作，她認為老闆在現場其實更安心，「我沒有戲的時候也會去現場看其他演員表演，所以有很不同的體驗。」張鈞甯也誇讚侯詠薰心理素質很好，「我在現場就是要她放輕鬆，緊張、沒安全感演來就會綁手綁腳。」

《匿殺》將於農曆過年在台，張鈞甯與柯汶利表示，若該片在台灣票房破億，會發雞排、珍奶答謝粉絲。至於過年，張鈞甯得在工作中渡過，可能只有一兩天休假；柯汶利則要回老家檳城陪伴家人。柯汶利笑說除了會包紅包給家人，也會包給張鈞甯，至於數字「會照心意來」。

《匿殺》侯詠薰為張鈞甯旗下藝人。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導