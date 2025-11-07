張鈞甯擔任TCCF出版與漫畫文本評審 (圖)
藝人張鈞甯（圖）7日在2025 TCCF創意內容大會擔任出版與漫畫文本評審，她說，一直希望找到有潛力的IP，當評審能在第一時間看到最多元作品，也能了解市場趨勢，或是受眾的喜好。（文策院提供）
中央社記者王心妤傳真 114年11月7日
