張鈞甯攜導演男友來台！「兩人定情驚悚作品」登大銀幕 她素顏淋雨演出
記者王培驊／台北報導
柯汶利執導，張鈞甯主演驚悚大作《默殺》首登台灣大銀幕！電影上週末終於正式在台灣全面上映，該片是馬來西亞名導柯汶利繼由在中國狂賣13.33億(約新台幣60億)的驚悚大片《誤殺》之後，再度推出另一驚悚力作《默殺》，電影2024年在中國上映時票房橫掃橫掃13.51億人民幣(約新台幣60億)，成為現象級大作，兩部電影票房合計也讓柯汶利正式成為「百億票房名導」之列。
導演本人也特別期待被觀眾稱為「燒腦神作」的《默殺》能在台灣戲院上映，才能體驗大銀幕的極致震撼。原班人馬合作新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸搶先上映，導演柯汶利希望很快也能讓這片在台灣問世。而日前張鈞甯與作家媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧，知名歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影！媽媽更是意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。
電影《默殺》被譽為華語燒腦神作，更讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項！她在這片當中展現精采演技，飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。《默殺》去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣(約新台幣60億)，另在香港、馬來西亞也票房告捷。
導演柯汶利在台灣發跡，更曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，他當然也格外希望《默殺》這部細節滿滿的燒腦懸疑電影，不希望只能在小螢幕觀看，希望粉絲們一起進戲院看大銀幕尋找每個細節，才能徹底享受《默殺》的精彩。該片不僅由張鈞甯主演，更找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》，與周星馳一手帶大的徐嬌在片中也有特別演出。
此外，原班人馬合作推出新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸上映，該片更被譽為年末最受期待的大片之一，作為柯汶利與張鈞甯再度合作的電影，該片更以「我們，殺回來了」做為副標題，讓《匿殺》證實是承繼《誤殺》、《默殺》的高水準驚悚路線，讓全球華人影迷的期待度已經拉到最高。
日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。
鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回「請大家期待一下」。電影《默殺》全台現正熱映中。
更多三立新聞網報導
Angelababy遭爆「離婚後有新男友」！他遭批公審女方 陸網怒了：違法嗎
《動物方程市》被擠下！《佛萊迪餐館》美國上映奪冠 首週票房飆破34億
AAA典禮／張員瑛穿裙被要求蹲前排！李俊昊「霸氣護花」畫面瘋傳狂被讚
秦嵐、魏大勛爆分手！頒獎典禮「全程零互動」 她台上冷回：男人不重要
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 98
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 129
徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言
徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 3 小時前 ・ 14
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 2
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 13
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝
49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 2
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 27
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
朴敘俊搭小10歲女演員 吐最擔心的事：外型落差太大
朴敘俊主演的《等待京道》火力全開，甫開播便以「首週甜度爆表」成為年末最熱浪漫韓劇。以人名開場也更凸顯他此次回歸浪漫喜劇的亮眼氣勢，朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安，一同交織出跨越 20、28、38 歲三個人生階段的深情故事。Yahoo娛樂訊息 ・ 4 小時前 ・ 3
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 21 小時前 ・ 11