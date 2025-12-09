張鈞甯攜導演男友來台！「兩人定情驚悚作品」登大銀幕 她素顏淋雨演出

記者王培驊／台北報導

張鈞甯主演《默殺》首登台灣大銀幕。（圖／JUST FILM 提供）

柯汶利執導，張鈞甯主演驚悚大作《默殺》首登台灣大銀幕！電影上週末終於正式在台灣全面上映，該片是馬來西亞名導柯汶利繼由在中國狂賣13.33億(約新台幣60億)的驚悚大片《誤殺》之後，再度推出另一驚悚力作《默殺》，電影2024年在中國上映時票房橫掃橫掃13.51億人民幣(約新台幣60億)，成為現象級大作，兩部電影票房合計也讓柯汶利正式成為「百億票房名導」之列。

張鈞甯在電影中素顏淋雨哭喊「我女兒不見了」！（圖／JUST FILM 提供）

導演本人也特別期待被觀眾稱為「燒腦神作」的《默殺》能在台灣戲院上映，才能體驗大銀幕的極致震撼。原班人馬合作新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸搶先上映，導演柯汶利希望很快也能讓這片在台灣問世。而日前張鈞甯與作家媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧，知名歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影！媽媽更是意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

張鈞甯在電影《默殺》飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，幾乎全程素顏演出。 （圖／JUST FILM 提供）

電影《默殺》被譽為華語燒腦神作，更讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項！她在這片當中展現精采演技，飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。《默殺》去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣(約新台幣60億)，另在香港、馬來西亞也票房告捷。

電影《默殺》導演柯汶利（左）﹑張鈞甯出席「紐西蘭亞太電影節」獲頒最佳女主角、最佳導演獎項 。（圖／JUST FILM 提供）

導演柯汶利在台灣發跡，更曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，他當然也格外希望《默殺》這部細節滿滿的燒腦懸疑電影，不希望只能在小螢幕觀看，希望粉絲們一起進戲院看大銀幕尋找每個細節，才能徹底享受《默殺》的精彩。該片不僅由張鈞甯主演，更找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》，與周星馳一手帶大的徐嬌在片中也有特別演出。

此外，原班人馬合作推出新片《匿殺》也將於12月31日在中國大陸上映，該片更被譽為年末最受期待的大片之一，作為柯汶利與張鈞甯再度合作的電影，該片更以「我們，殺回來了」做為副標題，讓《匿殺》證實是承繼《誤殺》、《默殺》的高水準驚悚路線，讓全球華人影迷的期待度已經拉到最高。

日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回「請大家期待一下」。電影《默殺》全台現正熱映中。

