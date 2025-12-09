張鈞甯攜男友與媽媽同框！憶20歲母女爭執 她脫口：這是我的人生

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由柯汶利執導、張鈞甯主演的驚悚電影《默殺》上週末終於正式在台灣全面上映。《默殺》去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億），另在香港、馬來西亞也票房告捷，如今在台上映，導演柯汶利也相當期待。

柯汶利導演（左起）﹑張鈞甯媽媽鄭如晴﹑張鈞甯特別在大巨蛋包場，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧 。（圖／JUST FILM 提供）

電影《默殺》被譽為華語燒腦神作，更讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項。片中她飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊：「我女兒不見了！」即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。

張鈞甯主演《默殺》首登台灣大銀幕 。（圖／JUST FILM 提供）

而日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示，「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

鄭如晴更爆料，張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業。」結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的表演。最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回：「請大家期待一下！」





