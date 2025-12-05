張鈞甯斜槓戲劇監製 和言承旭飆戲蹦火花
（中央社記者洪素津台北5日電）演員張鈞甯斜槓擔任新劇「時候A Time」監製，和導演曹瑞原合作，並邀言承旭、陳意涵飆戲。張鈞甯坦言是時候接受新挑戰，並提到出道首次演戲就跟言承旭搭檔，一直都是很能聊的朋友。
導演曹瑞原繼戲劇「一把青」、「斯卡羅」後，再推出新作「時候A Time」，今天透過新聞稿公布華麗卡司，邀來言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群共同演出，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。
張鈞甯是這部戲的主演和監製，曹瑞原表示，特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。張鈞甯也說，非常謝謝曹瑞原的信任，讓她過足戲癮，也擔起監製的重責大任。
對於這次有機會再和言承旭、陳意涵一起在螢幕上合作飆戲，張鈞甯笑稱時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的『白色巨塔』，20多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。（編輯：張雅淨）1141205
