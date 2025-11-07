張鈞甯曝范冰冰入圍金馬第一反應 閨密互動超真實「揪運動遭拒」

張鈞甯擔任2025創意內容大會出版與漫畫文本評審，7日出席頒獎典禮。（文策院提供）

張鈞甯7日現身「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審。近期工作滿檔，她打趣直言「不需要時間休息」，目前除了演戲外，還要參與劇本開發、管理旗下藝人及協助選角等，她笑說，現在每天都希望能睡滿8小時，所以盡量晚上11點就寢，但實在難做到，因為睡前腦袋仍不停在運轉，「例如突然想到哪部新戲可以用我們家藝人，就趕快把介紹檔案傳給導演。」

談到曾合作《武媚娘傳奇》的好友范冰冰，憑藉《地母》入圍今年金馬影后，張鈞甯第一時間就有恭喜，「她也很開心，包括我之前金鐘獎入圍，她也有傳訊息給我，是一個很貼心、可愛的人。」聽到記者大讚范冰冰在片中洗盡鉛華，完全認不出來，她立刻興奮地說：「我跟她說她一定很開心，她一直都很願意為了角色（付出、犧牲），是完全什麼都可以不care（在乎）的。」並透露，2人私下的相處模式就像閨密一樣隨便聊，但無法一起相約運動，「之前約過很多次，她說我們可以去到同一個地方，然後我開始跑的時候，她就在我旁邊敷面膜。」

此外，談到旗下藝人詹子萱前陣子被爆甩大牌，張鈞甯說，自己第一時間的反應是笑了，「她的個性我太清楚，還開玩笑跟她說『如果要大牌的話，我第一個去鋪紅地毯』」，並強調詹子萱是個非常認真、知書達理的小孩，「葉天倫導演來特別來跟我說有次她的戲殺青了還在旁邊，問她來幹嘛，她說『我來學習、看大家演戲』，她就是這樣的個性。」身為老闆遇到旗下藝人出事，她說，會自己先了解事實、檢討內部，再安慰藝人，「我會跟子萱說，也是因為你紅人家才寫你，這個要當成警惕，但也不用太放在心上，繼續做好自己的事情、做好表演就好。」

范冰冰（右）先前還幫張鈞甯慶祝43歲生日。（摘自范冰冰微博）

張鈞甯接著分享自己當年的經驗：「我小時候一開始被寫新聞的時候，早上6點會自動起床，跑去便利商店買報紙或周刊，如果被寫的不是真的事實，我就會很沮喪，所以完全可以理解她的心情，都不用問，就知道她是什麼感受。」並笑說，帶藝人像帶小孩，每個人個性不同，呈現的表演也會有盲點，「有的人太乖、會做功課但不靈活，有的人功課不做、太靠感覺，所以要了解每個人個性，然後攻破盲點、讓他們進步。」並打趣說，如果小朋友不努力，「我就想拿拖鞋抽他們，帶小朋友真的很累，但又希望可以培養出華語好的演員。」

並語重心長地說，希望他們在追夢過程中有好的環境，「所以天性就是要對他們負責任，這個無形的壓力就會一直在，永遠閒不下來、無法放下。」談起此次擔任評審的契機，張鈞甯表示，從小就有開始培養閱讀習慣，小時候更是漫畫迷，會拿零用錢和姊姊一起買漫畫，感謝爸媽都採取開放式教養，只要她們把自己的事顧好就好，不會限制太多。

長大後，她的閱讀偏好轉向散文，「散文很多都是情感的描寫，可以很細膩地感受到不同族群的人的心理轉折，演員就是一個傳達情感的媒介，如果我們感受越多，演戲時就不會空掉。」加上現在她也開始做製作或監製的工作，一直想要找到好的IP或可以翻拍的創作來源，認為擔任評審最大的好處，是能在第一時間看到最多元、最直接的作品，也能了解市場趨勢和觀眾喜好，「這讓我可以保持在一個比較新的狀態，跟觀眾和創作者接軌。」

