張鈞甯柯汶利再合作 目標一致

導演柯汶利坦言《匿殺》中的角色是為張鈞甯量身打造。（資料照片）

張鈞甯近年與導演男友柯汶利合作頻繁，繼《女心理師》、《默殺》後，再度攜手推出新片《匿殺》。2人近日與張鈞甯公司「甯聚力文創」旗下新人演員侯詠薰一同受訪，分享拍攝幕後，也大方談起情侶檔共同工作的默契，關鍵在於「信任」，張鈞甯表示，討論時不會帶著「對方是為了傷害我」的想法，目標始終一致，就是把故事做到最好。

談到情侶一起工作是否會出現磨合問題，張鈞甯直言問題不在關係，而在個性，柯汶利則笑說，2人都很享受創作過程，作品完成後，又收穫好票房，就更有成就感，「所以再做下一部也很舒服」，彼此在表演上也很常交換意見，從選劇本到角色設定都會反覆討論，甚至一起觀摩其他作品找靈感。柯汶利形容，拍電影對他而言，不是單純的上班工作而已，而是令人期待的興趣，也希望把這份熱情帶進劇組。

聊到彼此最吸引對方之處，張鈞甯略微避嫌地回答，現場都專注在角色中，柯汶利則分享，當2人討論的想法完整呈現在作品時，「我們一起從0分做到100分」，聽到外界的肯定時，會感到非常有成就感。

出道近24年，張鈞甯坦言從未感到倦怠，但每次新作品開拍前難免會緊張和焦慮，尤其在尚未完全找到角色時，她會從外在道具慢慢挖到內在，有時直接向柯汶利求助，以去年首度入圍金鐘視后的《化外之醫》為例，她曾擔心角色太極致會讓觀眾反感，聽到柯汶利暖心鼓勵「你的方向是對的」後，更有信心放手發揮。

出道前試鏡落選40次

張鈞甯也分享出道前試鏡40次都落選的往事，最終因不放棄的態度接到人生第一支廣告，即便現在成名，她仍曾為好萊塢作品多次試鏡，她常以此勉勵公司新人：「你們錄3、5次就覺得夠，我錄到100次的都有！」柯汶利也會幫忙拍攝和對戲，展現相互扶持的一面。

談到《匿殺》，柯汶利透露角色是為張鈞甯量身打造，刻意顛覆性別設定，要求動作戲做到極致，「要讓觀眾相信她是真的會打。」侯詠薰飾演遭殺害的高中生，張鈞甯也稱她私下文靜、舞台上卻極具爆發力。

電影將於13日在台上映，前後拍攝歷時超過2年，最終於2024年完成。對於該片是否為定情作，張鈞甯表示感情是累積而來，柯汶利則迂迴笑說：「做電影很棒！」至於未來是否持續合作，柯汶利打趣只要對方不嫌棄，張鈞甯則幽默回應：「可以寫一個我適合的角色的話。」