張鈞甯為戲練到「想死」！體脂降到13累到秒睡 男友柯汶利心疼發聲

記者林汝珊／台北報導

張鈞甯再度與導演男友柯汶利合作，最新力作《匿殺》在中國衝出好成績，也將於1月30日於台灣上映。今（27日）兩人與片中演員侯詠薰一同出席媒體聯訪。張鈞甯為戲投入大量訓練，體脂一度降到13。但因大量運動，每天吃非常多還是很餓，吃完倒頭就睡，被問是不是「碳暈」，她立刻解釋：「是因為太累了。」

張鈞甯為戲苦練武打。（圖／記者鄭孟晃攝影）

片中張鈞甯以俐落馬尾造型亮相，正是導演柯汶利的想法，張鈞甯則笑說這個造型讓自己看起來更年輕，但每天綁得太緊，「真的會頭痛。」被問到張鈞甯哪個角度最好看，柯汶利放閃表示：「整部片都很美」。

廣告 廣告

為了詮釋角色，張鈞甯苦練武打長達兩個月，笑說過程真的很想死，幾乎天天全身痠痛，「下床都要用手把腳搬下來，筋膜槍完全不離身，痛並快樂著。」問起男友會不會心疼，柯汶利委婉說：「看到演員受傷，都會覺得很辛苦。」

柯汶利笑說會包紅包給女友。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《匿殺》將於過年檔期上映，張鈞甯與柯汶利笑說，若台灣票房突破1億元，會發送雞排和珍奶答謝。談到過年行程，張鈞甯透露將投入新片拍攝，柯汶利則計畫返鄉檳城陪家人過年，表示會包紅包給家人，也會包給張鈞甯。

更多三立新聞網報導

霍諾德91分鐘攀台北101！「8位數酬勞」登頂成功4秘訣曝光

震撼宣布停工！王子不倫粿粿 首露面畫面曝「尾牙照吃全被拍」

「釜山女神」李晧禎第一次獻台灣！揭台韓差異 認「對不起南珉貞」

直擊／ATEEZ林口開唱變夜店！「野狼上身」萬人狼吼 崔傘讚火鍋好吃

