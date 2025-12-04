張鈞甯獻聲《綻放》克林姆真跡首度來臺！維也納美景宮特展12/5盛大開幕*首當「聲音導覽員」

照片/時藝多媒體提供

張鈞甯演而優則「聲」，首度跨界扮「聲音導覽員」的她為維也納《美景宮百年花繪名作展》化身「時空系暖聲女神」，引領觀眾穿梭百年花卉藝術風景齊迎美麗「綻放」！ 奧地利國寶級美術館 維也納美景宮攜手 國立歷史博物館 與 時藝多媒體，將於 2025 年12/5隆重呈獻重量級國際大展——《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》，當中特別集結橫跨 18 世紀至 20 世紀初、共超過 60 件國寶級花卉藝術真跡，是臺灣首次完整呈現維也納百年花卉藝術脈絡的國際級展覽，臺、奧藝術交流的全新里程碑！ 張鈞甯「演什麼像什麼」秘訣曝光！把藝術融入日常的她自曝靠「逛畫展」修煉演員審美觀及提升演技實力！提及會與《美景宮百年花繪名作展》合作，張鈞甯透露完全是「興趣使然」，原來平時就熱衷逛美術館、博物館的她不僅以看展為樂，更把它當成是演員提升對角色詮釋實力的功課之一，她表示：「只要到不同的城市工作，我一定會找時間去美術館或博物館，因為身為演員，『培養審美觀』是非常重要的修煉，不僅是為了提升表演技巧，更是為了增加生活的厚度；這些不一定會直接反映在某一部作品裡，但會反映在你如何詮釋每一個角色。」 透過看展得到工作及生活養分的張鈞甯坦言把逛展當成讓自己重新感受世界的方式，「我喜歡的作品沒有特定風格，但只要作品很真誠，我就會被深深感動。」 提及自己印象最深刻的作品，張鈞甯自曝很喜歡奧地利象徵主義大師克林姆的作品《吻》(The Kiss)，更表示：「本來這次在解說畫作的部分沒有特別提到他的作品，但因為我實在太喜歡，還因此特別選了一幅他的畫作來介紹！」曾親訪維也納美景宮的張鈞甯不忘向大家喊話：「希望大家都能親自走進展場體會藝術帶來的視覺與思維震撼，用自己的眼睛、自己的心，去感受那些在畫布上『綻放』的力量！」