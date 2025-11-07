張鈞甯當評審期待潛力IP 傳訊賀范冰冰入圍金馬獎

（中央社記者王心妤台北7日電）藝人張鈞甯今天擔任TCCF內容產業大會出版與漫畫文本評審，期待看到潛力IP，也會以專業想像翻拍成影視作品的樣子；另外，好友范冰冰以「地母」入圍金馬影后，她已傳訊祝福。

張鈞甯今天受訪表示，近年開始參與製作或擔任監製，一直希望找到有潛力的IP，而當評審能在第一時間看到最多元作品，也能了解市場趨勢、受眾喜好，「讓我可以保持在一個比較新的狀態，跟觀眾和創作者接軌。」

她也指出，靈異鬼神、愛情或是歷史等題材，都頗受創作者青睞。

好友范冰冰以「地母」入圍第62屆金馬獎最佳女主角，張鈞甯表示，第一時間傳訊息祝福，但沒有追問對方會不會出席金馬獎頒獎典禮。

另外，張鈞甯旗下藝人詹子萱日前被指耍大牌，她表示，當下看到報導後，先了解過程，發現實際狀況應該不是如此，「她是非常認真的小朋友，我第一時間就說：如果真的要耍大牌的話，我一定第一個幫妳鋪紅地毯。」

張鈞甯表示，自己也曾經歷類似狀況，「那時看完會很難受，所以我可以理解她的心情，唯一能做的就是告訴他們把事情做得更好，當成警惕，做好任何表演。」

她也笑說，平時會針對旗下藝人不同個性，調整他們的演戲風格，「小朋友不夠努力，甚至會想拿鞭子抽他們。」她並會親自看年輕演員們的試鏡帶，找出他們沒發現的盲點，期待培養出更好的演員，「因為簽他們進來，就是要對他們負責任。」（編輯：吳素柔）1141107