張鈞甯與導演男友柯汶利合體宣傳新片！首次演動作戲 在地上打滾很是辛酸

導演男友柯汶利（左）與張鈞甯（右）合體宣傳新片《匿殺》，中為新人侯詠薰/記者倪有純攝

張鈞甯為了導演男友柯汶利每天操練！兩人合作的最新電影《匿殺》將於2月13日起全台上映，電影27日辦記者會、《匿殺》導演柯汶利表示，在台灣票房若破億，就發雞排、珍珠奶茶來答謝大家。

張鈞甯一向給人印象是活力四射的感動，這次《匿殺》導演柯汶利的新作，她在電影中從氣質女神搖身一變成為戰力高強的幹練女警，張鈞甯在電影中以馬尾造型現身，是柯汶利的點子，柯汶利覺得她綁起馬尾非常有魅力。張鈞甯則自我打趣感覺得變年輕了，因為臉皮都被拉得很緊，問柯汶利是否認為張鈞甯變得更好看？他嘴巴非常甜：「整部片都很美啦！」 並接受兩個月的打鬥訓練，從劈一字馬、空中飛踢練到自由搏擊，每天全身都酸疼，累到「超想死」，但一想到電影裡的帥氣模樣，只好改口說道：「痛並快樂著。」問柯汶利電影中那個鏡頭漂亮他說「每個鏡頭都漂亮」，讓張鈞甯笑得合不攏嘴。

廣告 廣告

《匿殺》描述在一個貧富差距懸殊的城市，出現離奇的連續殺人案件，背後有驚人的真相。張鈞甯扮演追查案件的女警，有一場很重要的一鏡到底的打戲，還從很遠的地方滾下來，感覺有心酸，還要這麼辛苦拍戲嗎？

張鈞甯表示帥氣綁馬尾、很辛苦但看起來更年輕。/記者倪有純攝

談到她與黃曉明大打出手。她坦言每天都弄到全身酸痛、筋膜槍不離身，一度體脂剩下13，是有生以來最低點。儘管片場美食一大堆，拍戲聞到香味，她也大吃大喝，體重幾乎沒增加，到現在還是不容易胖。她在電影中鬥得你死我活的黃曉明，2人在青島拍戲，是黃曉明的家鄉，黃曉明因此安排了烤全羊到片場，大家邊拍邊聞香；來自馬來西亞檳城的柯汶利，也有同鄉友人來煮肉骨茶跟福建蝦麵，同樣讓張鈞甯到現在都讚不絕口，彌補了全身酸疼的痛苦。

近年開了經紀公司、已是老闆的張鈞甯，積極栽培新秀藝人侯詠薰，在《匿殺》裡也有演出，扮演一個受害者角色，侯詠薰第一次拍電影就有高難度的水下游動場面，為此也接受了潛水的訓練，還在一場冰桶砸頭試戲時被真的K到頭腫一大包。這回她與「老闆」沒有對到戲，張鈞甯卻還是會在旁邊看著她，她也認為有張鈞甯在會更安心。

柯汶利28日要回老家檳城陪家人過年，但會包紅包給家人和張鈞甯。 農曆新年，張鈞甯要拍新片，年夜飯都吃不到，侯詠薰有個能力很強的老闆，兩個人都忙得都沒有機會放年假。