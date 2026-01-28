張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》將於29日在台上映，27日晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。
張震在片中飾演秉持「堅持就是勝利」信念的外送員父親，在短短48小時內歷經殘酷現實的連環打擊，仍堅持為家庭苦撐，真摯內斂、充滿人生重量的表演，讓觀眾看見最平凡卻最動人的父愛身影，片中張震1句台詞：「我有多努力，你也不是不知道，我真的是拚了命去做！」更道盡許多人為生活辛苦打拚的心聲。
多位名人於映後分享觀後感，張鈞甯形容張震的演出：「就像愈吃愈香的1碗白飯。」導演瞿友寧稱張震是「史上最帥老爸」，就連表演老師王琄與曾寶儀都入戲直呼：「忘了他是大明星張震。」而張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子：「演得很好。」給予五星好評。
