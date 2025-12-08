張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

張鈞甯監製的影集《時候 A Time》，7日推出與品牌合作的暖心系衍生影片「是時候與自己聊聊了」的前導影片，片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」，讓主演言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

張鈞甯表示，「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時3個人因為工作而錯過的殺青宴重新補回來，我們3個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？她大笑說：「我們其實應該要在當天一直不喊卡的情況下測一測，可以直接見真章。」

廣告 廣告

她非常感謝所有人義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了3小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

她也分享對另外3位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但對戲時，彼此都能激發出很精采的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，自然而然也會有感動的表現出來」。（禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。）