張鈞甯賀范冰冰搶后誇可愛

張鈞甯7日現身「2025創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審，近期工作忙檔，她直言「不需要時間休息」，目前除了演戲外，還要參與劇本開發、管理旗下藝人及協助選角等，她笑說，現在希望能睡到8小時，盡量晚上11點就寢，雖然仍難做到，即便睡前，腦袋仍在運轉，「例如想到新戲可以用我們家藝人，就把檔案傳給導演。」

談到曾合作《武媚娘傳奇》的好友范冰冰，憑《地母》入圍今年金馬影后，她說，第一時間就有恭喜，「她也很開心，包括我金鐘獎入圍，她也有傳訊息給我，是一個很貼心、可愛的人。」聽到記者大讚范冰冰在片中洗盡鉛華，完全認不出來，「她一直都很願意為了角色，是完全什麼都可以不Care（在乎）的。」並透露，2人私下相處模式不會刻意去聊什麼，就像閨蜜一樣隨便聊，但無法一起相約運動，「之前約過很多次，她會說可以到同一個地方，我開始跑的時候，她在旁邊敷面膜。」

旗下藝人詹子萱前陣子爆出耍大牌風波，張鈞甯說，看到新聞第一時間笑了，「她的個性我太清楚，如果真的耍大牌，我第一個去鋪紅地毯。」並稱詹子萱是個認真、知書達理的好小孩，沒拍戲時也會在旁學習，她強調對藝人的要求以此為原則，面對負面新聞會先了解事實、檢討內部，但也不會忘記安慰，「我說『你紅了人家才寫你』，這是警惕，不用太放在心上。」

張鈞甯坦言，帶藝人像帶小孩，每個人個性不同，表演盲點也不同。「有的人太乖、做功課但不靈活，有的人功課不做、太靠感覺，要了解個性，攻破盲點讓他們進步。」並開玩笑說，如果小朋友不努力，「我就想拿拖鞋抽他們。」她表示，這種無形壓力讓她永遠閒不下來，但希望能為旗下藝人提供好的環境，「希望他們可以發光發熱。」