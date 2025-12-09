張鈞甯跟導演男友定情作登大銀幕 媽媽爆料鬧家庭革命：爭執1小時
【緯來新聞網】張鈞甯與導演男友柯汶利合作驚悚片《默殺》首登台灣大銀幕，該片不僅是兩人的定情之作，在中國上映時票房衝出人民幣13.51億(約新台幣60億)票房，讓柯汶利晉升「百億票房名導」。張鈞甯與作家媽媽鄭如晴也特別在大巨蛋包場，歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都出席觀影。
張鈞甯拍《默殺》幾乎全程素顏拍攝。（圖／JUST FILM提供）
《默殺》讓張鈞甯一舉入圍新加坡首屆華語電影「金獅大賞」最佳女主角，也在「紐西蘭亞太電影節」獲得最佳女主角、最佳導演獎項。張鈞甯在電影中展現精采演技，飾演一名苦苦尋求失蹤女兒的單親媽媽，她幾乎全程素顏、淋雨以及被毆打，不停苦喊「我女兒不見了」，即便看似苦情、悲慘，卻似乎隱藏著不為人知的可怕秘密。
該片除了張鈞甯，也找來兩大影帝《我不是藥神》、《無名》王傳君，搭配《無間道II》、《鎗火》吳鎮宇分別演出神秘的社工、鍥而不捨的警官等角色，而曾演過《長江七號》、《星空》，與周星馳一手帶大的徐嬌在片中也有特別演出。
導演柯汶利（左）﹑張鈞甯情侶檔合作《默殺》票房亮眼。（圖／JUST FILM提供）
日前張鈞甯旗下的經紀公司夥同旗下所有藝人一起包場，作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協。如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」《默殺》全台上映中。
