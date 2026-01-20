張鈞甯轉型打女慘遭同情！《匿殺》「1打10」一鏡到底 助理不忍：這年紀還在地上打滾

徐嬌（左）、張鈞甯演出電影《匿殺》。車庫娛樂提供

張鈞甯與導演男友柯汶利合作的電影《匿殺》（The Fire Raven），將搶攻台灣搶攻春節連假檔期，張鈞甯在片中飾演警官「方正楠」，不僅是正義的化身，更挑戰成為「武打擔當」，其中一場在拳館裡以一敵十、一鏡到底的精彩搏鬥戲，更是本片高潮。片商也宣佈將於1月27日在台北樂聲影城舉辦首映見面會，張鈞甯、導演柯汶利及台灣新秀侯詠薰都將親自出席與影迷相見歡。

橫掃16億奪2026華語票房冠軍 影迷直呼：看完正好過年

《匿殺》日前於中國上映表現極其強勁，首日即擊敗《阿凡達：火與燼》及《動物方城市2》等好萊塢鉅片勇奪冠軍，上映不到兩週票房便突破3.64億人民幣（約16億台幣），穩坐2026年華語電影票房寶座。

劇情描述都馬市曾因權貴染黑淪為「地獄島」，十五年後當年的操盤者接連慘死，死狀驚悚且真相層層翻轉，讓影迷看得大呼過癮，紛紛評價：「柯汶利的『殺』系列一部比一部狠！」

黃曉明《匿殺》中飾演地下城出身的立法委員候選人蔡民安。車庫娛樂提供

張鈞甯轉型武打擔當 苦練2個月一鏡到底以一敵十

張鈞甯在片中飾演警官「方正楠」，電影中一場在拳館裡以一敵十、一鏡到底的精彩搏鬥戲，張鈞甯為此提前兩個月開始高強度特訓，項目涵蓋自由搏擊、武術與拳擊。她更自嘲有次練習前滾翻時不小心滾到助理腳下，對方竟同情地對她說：「老闆你太不容易了，這個年紀還在地上打滾。」

除了張鈞甯的俐落身手，台灣新秀演員侯詠薰在電影中飾演關鍵女學生「曉笛」，是十五年前命案的核心人物，她與張鈞甯、彭昱暢之間的精彩對手戲，也讓影迷相當期待劇情發展。電影將於2月13日全台電影院上映。



