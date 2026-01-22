張鈞甯過年留台陪家人 「7位數帳戶隨便用」超豪氣

張鈞甯提前向觀眾拜年。（緯來提供）

張鈞甯主演的2部電影《查無此心》、《瞞天過海》將於緯來電影台播出，偕同阮經天與許光漢2位男神一起陪觀眾過新年，她也分享春節期間將留時間在台灣陪家人過節、打麻將，至於是否要送出大紅包，張鈞甯豪氣說：「家人一定是最大包的，7位數的帳戶平常就隨家人用，過年應該會包6位數的紅包象徵吉利，倒是麻將應該沒辦法打太久，因為大家年紀都有了，需要早睡。」

張鈞甯不僅在《查無此心》中暴瘦7公斤詮釋憔悴女警，還第一次擔任監製，並邀請阮經天時隔16年後再度同台，她提到：「第一次當監製兼演員，很多狀況需要處理，小天能量很驚人也很敬業，總是在現場陪著我，只要我不收工他永遠會陪我，但也很心疼他的狀態，只要他拍到情緒爆炸比較重的戲，我就坐在他旁邊給他拍拍，這是演員能夠理解彼此的時刻。」為了培養角色情緒，每天早上先哭過一輪再上工外，還刻意睡在道具車感受角色的狀態，阮經天甚至借了一間公寓讓她獨居，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒」；

而在《瞞天過海》中，張鈞甯飾演富商闊太，還因入戲太深，竟夢見自己殺人，她記憶猶新地說：「看劇本到真實表演是兩件事，在表演時就感受真的殺人的那種憤怒跟內在情緒，有著很強大的恐懼感跟慌亂感，那陣子會常常做惡夢夢見自己殺人，我拿刀捅進一個人的身體裡，刀穿越骨骼肌肉，細道這種感受在夢裡都有，非常恐怖，但那部電影的表演對我而言也是很不一樣的旅程與體驗」，首次與許光漢合作就有不少對手戲與台詞，張鈞甯大讚許光漢角色準備到位，也爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，以為是在看什麼小說，結果居然是整部電影對白的手抄本，也太敬業了。」

《查無此心》將於本月25日晚間9點再緯來電影台首播，《瞞天過海》將於大年初二2月18日晚間9點首播。

